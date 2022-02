OnePlus brengt 150 W opladen naar nieuwe telefoon in Q2 2022

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft aangekondigd dat het van plan is om Supervooc-snelladen van 150 W te introduceren met een toekomstige smartphone die gepland staat voor het tweede kwartaal van dit jaar.

De timing komt overeen met geruchten over een handset met de codenaam "Oscar" , die op dezelfde manier wordt getipt voor een release in de lente van 2022.

Sommigen suggereren dat het de OnePlus 10 zal zijn in plaats van de globale versie van het Pro-model dat al in China is aangekondigd .

Het 150W Supervooc-oplaadsysteem is eigenlijk ontwikkeld door Oppo - een stablemate van OnePlus - en is in staat om een 4.500mAh-batterij in slechts vijf minuten van nul tot 50 procent op te laden. Het zal ook worden gebruikt in de Realme GT Neo 3 , ook aangekondigd tijdens MWC 2022.

OnePlus heeft ook aangekondigd dat zijn vlaggenschip OnePlus 10 Pro een draadloze update zal ontvangen voor de HyperBoost Gaming Engine van het merk wanneer deze wordt gelanceerd in India, Europa en Noord-Amerika.

Deze technologie optimaliseert mobiel gamen om een soepelere, stabielere ervaring te bieden. Het bestaat uit andere gaming-technologieën, zoals een GPA Frame Stabilizer, O-Sync en GPU Load Control (GLC).

GPA Frame Stabilizer bewaakt de apparaatprestaties in realtime en past CPU- en GPU-bronnen aan wanneer framedrops worden verwacht. O-Sync verhoogt de synchronisatiesnelheid tussen de processor en het scherm tijdens gamesessies. En GLC verbetert de weergave-efficiëntie van de grafische processor.

Geschreven door Rik Henderson.