(Pocket-lint) - OnePlus heeft zijn volgende premium vlaggenschip voor 2022 al onthuld; de OnePlus 10 Pro werd begin dit jaar officieel gelanceerd in China.

Terwijl we nog steeds wachten tot het wordt uitgebracht op markten buiten het eigen land, moet er nog een puzzel worden opgelost: waar is het reguliere, niet-pro-model van dit jaar?

De fabrikant heeft niet zozeer gesuggereerd op het bestaan van een OnePlus 10, maar de mogelijkheid bestaat dat in de nabije toekomst alles duidelijk zal worden.

Een recent gerucht suggereert dat OnePlus zich voorbereidt op de lancering van een telefoon met de codenaam 'Oscar' ergens in de late lente.

De informatie komt via een frequente tipgever Yogesh Brar, die 91Mobiles vertelde dat dit apparaat in de genummerde reeks telefoons zal zitten. Dat betekent dat het ergens in de OnePlus 10-serie zit.

Aangezien de 10 Pro al officieel is, ligt het voor de hand dat het de niet-Pro OnePlus 10 zou kunnen zijn.

Zoals de zaken er nu voorstaan, is dat alle informatie die op dit moment wordt gedeeld: dat er een nieuwe telefoon onderweg is, met de codenaam 'Oscar', en het zou de OnePlus 10 kunnen zijn.

Als dat zo is, kunnen we verwachten dat sommige – maar niet alle – specificaties overeenkomen met die van de OnePlus 10 Pro.

In voorgaande jaren had het reguliere, niet-Pro-model dezelfde verwerkingskracht en batterij als de Pro, maar met een scherm met volledige HD+ resolutie in plaats van Quad HD+, en een iets andere camerasamenstelling. Het is ook cruciaal een beetje goedkoper.

Als het gerucht klopt en de informatie geldig is, kunnen we de komende weken en maanden meer bewijs van het bestaan van de OnePlus 10 verwachten.

Geschreven door Cam Bunton.