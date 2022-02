Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft nog een Nord-telefoon onthuld om aan de collectie toe te voegen, en dit is de 'Core Edition'-versie van de Nord 2 , genaamd OnePlus Nord CE 2. Het probeert alle belangrijke onderdelen van de Nord 2 te brengen en in een iets voordeliger pakket.

Wat dat betekent, is dat u nog steeds het gebruikelijke soepele, snelle bedieningsgevoel krijgt; geleverd - deze keer - door een 6,43-inch 90Hz AMOLED fullHD + -scherm en MediaTek Dimensity 900-processor.

Het grootste verschil, vergeleken met zijn broer of zus, is het ontwerp. Terwijl de Nord 2 werd geleverd met een glazen voor- en achterkant, heeft de CE2 een plastic achterkant en een camerabehuizing die omhoog buigt vanaf dat achteroppervlak, gegoten met hetzelfde stuk materiaal. Met 7,8 mm is hij ook slanker.

Het heeft ook nog een paar extra's. Er is bijvoorbeeld een 3,5 mm audiopoort aan de onderkant voor het aansluiten van uw koptelefoon en een microSD-kaartuitbreidingssleuf in de SIM-lade.

In tegenstelling tot de meeste dual-sim-lades, neemt de geheugenkaart echter niet de plaats in van een tweede simkaart. Het heeft zijn eigen ruimte, dus je kunt een dual SIM-configuratie hebben en je opslagruimte uitbreiden als je dat wilt.

De telefoon is uitgerust met een batterij van 4500 mAh, die dankzij de SuperVOOC-technologie van 65 W snel kan worden opgeladen. Dat betekent een volledige lading in iets meer dan 30 minuten. En de oplader en kabel komen beide in de doos.

Wat betreft camera's: er zijn er drie. De primaire 64-megapixelcamera wordt vergezeld door een 8-megapixel ultrabrede en 2-megapixel macrosensor. Je krijgt daar alle gebruikelijke functies van, waaronder de Nightscape-modus voor opnamen bij weinig licht en selfies in de portretmodus.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

OnePlus Nord CE 2 zal vanaf 10 maart in de verkoop gaan, met pre-orders vanaf 3 maart. Het komt in twee kleuren: Grey Mirror en Bahama Blue, en kost £ 299 voor 8 GB RAM/128 GB opslag .

Geschreven door Cam Bunton.