Zo ziet de OnePlus Nord CE 2 eruit

(Pocket-lint) - De gebruikelijke tactiek van OnePlus om informatie te druppelen in de aanloop naar de lancering van een nieuwe telefoon wordt opnieuw ingezet voor de Nord CE 2. En deze keer laat OnePlus het ontwerp zien.

Het producthoofd van het bedrijf verklaarde dat het nieuwe ontwerp uit één stuk bestaat, zodat de cameramodule uit het achterpaneel van de telefoon lijkt te komen.

Het is vergelijkbaar in benadering van de Find X3 Pro , die ook een camera-eenheid had die omhoog en uit het achterglas gebogen was. Het wordt ook beschreven als "kristalhelder", wat betekent dat het tot op zekere hoogte transparant is.

Wat betreft de getoonde kleur, dat is een nieuwe 'Bahama Blue'-kleur, hoewel deze opmerkelijk veel lijkt op de kleur van de Nord 2. Dit werd voor het eerst onthuld in een zijprofiel in een communityforumpost , evenals via een artikel gepubliceerd met TechRadar .

Vóór deze meest recente onthulling had OnePlus al aangekondigd dat zijn telefoon een 3,5 mm koptelefoonpoort, een MediaTek Dimensity 900-processor en 65 W SuperVOOC snel opladen zal hebben.

Kijkend naar de startpagina, lijkt het erop dat OnePlus nog een paar dingen te onthullen heeft voordat de telefoon officieel wordt aangekondigd. Dus houd ons in de gaten, en misschien krijgen we het grootste deel van het volledige beeld vóór het lanceringsevenement op 17 februari.

Geschreven door Cam Bunton.