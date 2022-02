Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De OnePlus Nord CE 2 wordt in de komende weken gelanceerd en dankzij een recent lek hebben we nu een goed idee van wat we kunnen verwachten van de "Lite"-broer van de mid-range telefoon.

Deze uitgelekte lijst met specificaties bevat nummers en specificaties die je zou verwachten in een middenklasse telefoon. Dat omvat een 90 Hz fullHD + -scherm, een Qualcomm Snapdragon 695-processor en 6 GB of 8 GB RAM.

Andere details zijn onder meer een 5000mAh-batterij en een "drievoudig" camerasysteem waarbij twee van de sensoren slechts diepte-/macrosensoren met een lage resolutie zijn, naast de 64-megapixelcamera.

Net als de laatste Nord CE wordt niet verwacht dat deze de kenmerkende OnePlus -waarschuwingsschuifschakelaar bevat om te schakelen tussen stille, bel- en trilmodi. Er wordt ook beweerd dat het een aan de zijkant gemonteerde vingerafdruksensor zal hebben in plaats van een in-display.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G-specificaties



•6,59" FHD+, 90Hz

•Qualcomm Leeuwebek 695

•6/8 GB RAM-geheugen

•128/256 GB opslag

• Achtercamera - 64MP + 2MP mono + 2MP macro

•Voorcamera - 16MP

• 5.000 mAh batterij

•33 W opladen

•Android 11, OxygenOS 11



3,5 mm-aansluiting

Geen waarschuwingsschuifregelaar

Aan de zijkant gemonteerde FP — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 11 februari 2022

OnePlus heeft het ontwerp voor zijn volgende generatie Nord CE-telefoon al geplaagd ; het deed dat toen het de lanceringsdatum aankondigde, maar heeft officieel nog niets gezegd over een 'Lite'-versie. We zijn er echter zeker van dat het bedrijf hoopte de specificaties geheim te houden tot de officiële onthulling.

Interessant genoeg is er niets verrassends aan de lijst met hardwarespecificaties die oorspronkelijk door tipgever @heyitsyogesh is gelekt. Het is allemaal vrij standaard voor dit segment van de smartphonemarkt.

Wat misschien teleurstellend is, is dat OnePlus in 2022 een telefoon lanceert waarop nog steeds een op Android 11 gebaseerde versie van OxygenOS wordt gebruikt in plaats van Android 12 . Hoewel nogmaals, niet bepaald verrassend gezien de plaats van de telefoon in de productportfolio van OnePlus (vrij laag).

Geschreven door Cam Bunton.