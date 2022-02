OnePlus Nord CE 2 5G komt 17 februari, nieuw ontwerp geplaagd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is officieel: de OnePlus Nord CE 2 5G wordt gelanceerd op 17 februari 2022.

Er is een officiële teaser bij die aankondiging, die rechtstreeks uit de mond van het paard komt, zoals je bovenaan deze pagina kunt zien.

Op basis van die afbeelding ziet de Nord CE 2 er heel anders uit dan de originele Nord CE, met een veel grotere camerabehuizing, niet het langere stripontwerp van het originele apparaat .

Het was slechts een week voorafgaand aan deze aankondiging dat we geruchten hoorden over de OnePlus Nord CE 2 Lite 5G , maar geloof niet dat dit hetzelfde apparaat is - vanwege schijnbaar verschillende specificaties.

Wat we wel weten, is dat de Nord CE 2 bedraad 65W Super VOOC snelladen, een 3,5 mm koptelefoonaansluiting en een microSD-kaartuitbreidingsslot zal hebben – allemaal bevestigd door OnePlus.

Wat nog niet bekend is, is hoe anders de nieuwe camera-opstelling zal zijn ten opzichte van het origineel, of OnePlus zal werken met MediaTek of Qualcomm bij de keuze van de processor en of het scherm boven het origineel zal worden verheven met bijvoorbeeld een verversingssnelheid van 120 Hz .

In de typische OnePlus-stijl wordt "in de komende dagen" meer informatie beloofd, wat waarschijnlijk betekent dat er in de komende week, voorafgaand aan de officiële lancering van 17 februari, kleine stukjes specificatie zullen worden onthuld. Houd je ogen open en houd de site in de gaten voor meer om te komen...

Geschreven door Mike Lowe.