Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er gaan de laatste tijd geruchten over nieuwe OnePlus-apparaten , vooral in de immer populaire Nord- serie.

We verwachten binnenkort een Nord 2 CE te zien, gevolgd door een meer premium Nord 2T en nu verwachten we ook een goedkopere 'Lite'-variant.

Getipt om de Nord CE 2 Lite 5G te worden genoemd, zal de nieuwkomer in de serie naar verwachting debuteren in Q2 2022.

Het vaak betrouwbare OnLeaks heeft in samenwerking met Smartprix de verwachte specificaties van het nieuwe Lite-model onthuld.

Het apparaat zal naar verwachting een 6,59-inch full-HD AMOLED- scherm hebben dat draait op 90 Hz.

Het wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 659 5G-chipset naast 8 GB RAM en 256 GB opslag.

De array met drie camera's zal een 64 MP-hoofdsensor bevatten naast twee extra 2 MP-sensoren.

De selfiecamera is naar verwachting 16 MP en zal waarschijnlijk een perforatie-achtig ontwerp blijven.

Voor stroom mogen we een batterij van 5.000 mAh en snellaadmogelijkheden van 33 W verwachten.

Verwacht wordt dat de telefoon in India ongeveer Rs 20.000 zal verkopen, wat neerkomt op ongeveer $ 265, waardoor het tot nu toe het goedkoopste Nord-apparaat is.

Het apparaat zal naar verwachting eerst in India worden gelanceerd en het is onduidelijk of het ook op andere markten zal aankomen

We hopen van wel, want het lijkt een geweldige budgetoptie en iets dat de Redmi Note 11-serie een run voor zijn geld kan geven.

Geschreven door Luke Baker.