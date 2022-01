Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus blijft zijn smartphoneportfolio uitbreiden met een nieuw model dat de Nord 2T wordt genoemd.

Dit is de eerste keer dat de T-serie zijn weg vindt naar de middenklasse Nord-apparaten en het lijkt erop dat het model de Nord 2 in de line-up van het merk zal vervangen.

Het laatste lek komt via 91mobiles en suggereert dat de OnePlus Nord 2T in april of mei van dit jaar in India zal worden gelanceerd.

De prijs van de 2T zal naar verwachting tussen Rs 30.000-40.000 liggen, wat ongeveer overeenkomt met tussen $400-$550.

Als het op specificaties aankomt, verwachten we een 6,43-inch AMOLED- scherm met een Full HD + -resolutie en een verversingssnelheid van 90 Hz.

De selfiecamera is een perforatorontwerp en zal naar verwachting een 32MP-sensor hebben.

Voor de camera's aan de achterzijde verwachten we een reeks van drie sensoren: 50 MP primair, 8 MP ultrabreed en een 2 MP monochroom.

Er komt een batterij van 4.500 mAh met ondersteuning voor snel opladen van 80 W, die naar verwachting hetzelfde zal zijn als de aankomende OnePlus 10 Pro .

Het wordt allemaal aangedreven door de MediaTek Dimensity 1300 SoC naast 12 GB RAM en 256 GB interne opslag.

De Nord 2T zal waarschijnlijk uit de doos op Android 12 gebaseerd OxygenOS 12 draaien.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Hoewel we altijd blij zijn om meer OnePlus-apparaten te zien, suggereren de geruchten dat de 2T het topsegment van de Nord-reeks kan vertegenwoordigen, met een CE-model voor een lagere prijs en een ander niet nader genoemd model dat daaronder komt. Zal het hebben van zoveel modellen het water vertroebelen, of zal het alleen de dingen voor OnePlus verbeteren, we zullen moeten afwachten.

Geschreven door Luke Baker.