(Pocket-lint) - Het gerucht gaat dat OnePlus werkt aan een ultra-vlaggenschip dat boven de onlangs aangekondigde OnePlus 10 Pro zal komen te staan , genaamd de OnePlus 10 Ultra.

We hoorden voor het eerst dat het apparaat eind januari in de maak was na een lek op Twitter, maar nu wordt er brandstof op het vuur gegooid nadat enkele patentafbeeldingen werden opgemerkt door een andere Twitter-gebruiker.

De afbeeldingen die zijn ontdekt door @TechInsiderBlog ( via 91 Mobiles ) onthullen een apparaat met een vergelijkbaar ontwerp als de OnePlus 10 Pro, maar met een aantal belangrijke wijzigingen aan de achterkant. Het lijkt erop dat er een periscoopcameralens in de linkerbenedenhoek van de vierkante camerabehuizing zit en er is sprake van een klein display ernaast.

De voorkant lijkt een licht gebogen scherm te hebben en het lijkt erop dat er een geperforeerde camera in de linkerbovenhoek is. Er worden nog geen details gegeven, hoewel het vorige rapport over dit apparaat beweerde dat het zou werken op de door OPPO ontwikkelde MariSilicon NPU-chipset, terwijl het ook technologieën van zowel OPPO als OnePlus zou bevatten. We verwachten dat de samenwerking met Hasselblad-camera's ook in elk nieuw vlaggenschip zal worden voortgezet.

Voorlopig is er niets officieel, hoewel geruchten eerder beweerden dat de OnePlus 10 Ultra in de tweede helft van 2022 zou aankomen, dus er is genoeg tijd voor meer lekken.

Geschreven door Britta O'Boyle.