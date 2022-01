OnePlus Nord CE 2 wordt getipt op 11 februari

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In navolging van de lancering van zijn eerste premium telefoonmodel van het jaar, zou OnePlus zich voorbereiden op de lancering van de volgende telefoon in zijn populaire middenklasse 'Nord'-familie: de Nord CE 2 .

Volgens een frequente OnePlus-tipgever zal de tweede generatie 'Core Edition'-telefoon op 11 februari worden gelanceerd, en dat zou ongeveer negen maanden zijn sinds de eerste Nord CE werd gelanceerd.

De tip komt van @MaxJmb op Twitter, een regelmatige leaker van OnePlus-informatie. Hoewel een beetje cryptisch, is bevestigd dat de cijfers '11' en '2' in de afbeelding '11 februari' betekenen:

In veel opzichten was de Nord CE in wezen een uitgeklede versie van de OnePlus Nord. Het had een mid-range processor, maar had nog steeds OnePlus-benodigdheden zoals een grote batterij en snel opladen.

Voor de tweede generatie lijkt het erop dat het een vergelijkbare aanpak zal volgen, door een uitgeklede versie van de OnePlus Nord 2 aan te bieden, die in de late zomer van 2021 werd gelanceerd.

Er wordt beweerd dat het een 6,4-inch AMOLED-scherm zal hebben met een verversingssnelheid tot 90 Hz, en - gezien de recente geschiedenis van OnePlus - vrijwel zeker een Full HD + -resolutie zal hebben.

Net als het eerste model gaat het gerucht dat het een 3,5 mm koptelefoonpoort zal hebben, maar zal overstappen van Qualcomm's chipsets ten gunste van de MediaTek Dimensity 900.

Er wordt ook beweerd dat het de gebruikelijke 4500 mAh-batterij, tot 12 GB RAM, 256 GB opslag en een microSD-kaartsleuf heeft om deze uit te breiden.

Andere details zijn onder meer een drievoudig camerasysteem, waarbij de derde camera een macrosensor met lage resolutie is, en de perforator in het scherm speelt een thuis voor een 16-megapixel selfie-camera.

Nu de lancering dichterbij lijkt te komen, is het waarschijnlijk dat we de komende weken meer van OnePlus zullen zien en horen. Op dat moment zullen we ontdekken hoeveel van deze geruchten juist zijn.

Geschreven door Cam Bunton.