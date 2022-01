Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft de OnePlus 10 Pro pas onlangs aangekondigd, hoewel er nu geruchten gaan over een krachtigere variant van het apparaat, de OnePlus 10 Ultra.

Volgens leaker Yogesh Brar ( via 91 Mobiles ) zou de OnePlus 10 Ultra komen met verbeterde camera's, een snellere processor en betere hardware dan de OnePlus 10 Pro.

Het delen van technologie tussen OnePlus & Oppo is in volle gang, Find X5-serie krijgt Hasselblad-behandeling en ik hoor dat MariSilicon in de 2e helft van dit jaar te zien zal zijn op een OnePlus Flagship.



Er gaan op dit moment geruchten over een Ultra vlaggenschip van OnePlus in de EVT-fase. — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 25 januari 2022

Er wordt beweerd dat het apparaat in de tweede helft van 2022 zou kunnen aankomen, maar het is momenteel niet duidelijk of het in de plaats zou komen van de "T" -modellen die doorgaans tegen het einde van het jaar worden aangekondigd. We wachten momenteel nog op de aankondiging van de OnePlus 10 Pro ook buiten China.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Brar zei dat de OnePlus 10 Ultra het resultaat was van de samenwerking van OPPO en OnePlus en het delen van technologieën, en men denkt dat de OnePlus 10 Ultra zou draaien op de door OPPO ontwikkelde MariSilicon NPU-chipset.

Voorlopig is er natuurlijk niets bevestigd maar een Ultra vlaggenschip van OnePlus heeft wel poten, waardoor het kan concurreren met bijvoorbeeld Samsung en Xiaomi , die beide een "Ultra" smartphone hebben. Als de OnePlus 10 Ultra arriveert, verwachten we dat deze een aantal ontwerpkenmerken van de OnePlus 10 Pro zal lenen, evenals het Hasselblad-camerapartnerschap.

Voor nu lees je echter alles over de OnePlus 10 Pro in onze aparte feature .

Geschreven door Britta O'Boyle.