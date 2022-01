OnePlus 10 Pro aangekondigd, wereldwijde lancering later in 2022

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft de verpakking van zijn nieuwste vlaggenschiptelefoon van het hoogste niveau gehaald en heeft deze voorlopig alleen in China gelanceerd.

Zoals gebruikelijk voor het bedrijf, hebben we een aantal functies aangekondigd die zijn aangekondigd in de aanloop naar de lancering, en de lancering van vandaag herhaalt in wezen een aantal daarvan.

De meest voor de hand liggende verandering is het ontwerp, waarbij de telefoon een opvallend vierkant camera-uitsteeksel heeft dat - vergelijkbaar met Samsung's Galaxy S-serie telefoons - om de zijkant wikkelt.

Het bevat wat OnePlus de 'tweede generatie Hasselblad-camera voor mobiel' noemt, waarbij de twee bedrijven opnieuw samenwerken op het gebied van kleurwetenschap en -verwerking.

Alle drie de camera's - de hoofdcamera, telefoto en ultragroothoeklens - kunnen opnamen maken in volledige 10-bits kleur, met ondersteuning voor 12-bits RAW, en de resultaten worden verwerkt met Hasselblad's 'Natural Color Solution'.

De ultrabrede camera is geüpgraded om tot 150 graden gezichtsveld te kunnen fotograferen, waardoor hij veel meer in de opname past en heeft zelfs een Fish-Eye-lensinstelling.

Bovendien kunnen gebruikers de ISO, sluitertijd en andere instellingen handmatig aanpassen bij het opnemen van video in 'Filmmodus', evenals in foto's, en opnemen in LOG-indeling zonder een vooraf ingesteld kleurprofiel, waardoor video-editors kleuren kunnen corrigeren vanaf Kras.

Ook het display aan de voorkant is vernieuwd. Het is een 6,7-inch AMOLED QuadHD + -resolutiepaneel, vergelijkbaar met eerdere modellen, behalve met de volgende generatie LTPO-technologie.

Dat betekent dat het vernieuwingsfrequenties tot 120 Hz kan bereiken, maar met de mogelijkheid om zich automatisch aan te passen tot 1 Hz wanneer dat nodig is. Dat betekent dat het veel energiezuiniger is en veel minder stroom verbruikt op langzamer bewegende pagina's.

Wat betreft andere specificaties, deze is net zo krachtig als je zou verwachten van OnePlus. Dat betekent de nieuwste high-end chipset van Qualcomm: de Snapdragon 8 Gen 1 plus maar liefst 12GB RAM.

De batterij is opgevoerd tot 5000 mAh – vergeleken met 4500 mAh op eerdere modellen – en biedt de snelste oplaadoplossing van OnePlus tot nu toe: 80 W SuperVOOC.

Technisch gezien is SuperVOOC de technologie van Oppo, maar aangezien die van het bedrijf nu zijn samengevoegd en R&D delen, zijn de twee nu in wezen hetzelfde bedrijf.

Met de 80 W SuperVOOC laadt u hem volledig op in 32 minuten, plus - met zijn 50 W draadloze AirVOOC-oplader kunt u hem in 47 minuten volledig draadloos opladen.

Voor de laatste is een goede AirVOOC draadloze oplaadstandaard nodig (een optionele extra), maar de telefoon wordt geleverd met een SuperVOOC-oplader van 80 W in de doos.

OnePlus 10 Pro wordt gelanceerd met Oppo's ColorOS 12 op basis van Android 12 in China en OxygenOS 12 in India, Europa en Noord-Amerika. Hoewel, nogmaals, die twee op Android gebaseerde skins zijn nu bijna identiek.

De telefoon werd getoond in 'Volcanic Black' en 'Emerald Forest' (groen), waarbij nog niet bekend is of er in andere regio's extra kleuren zullen komen.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

OnePlus 10 Pro zal vanaf 13 januari in China te koop zijn en zal later in 2022 wereldwijd worden gelanceerd. Hopelijk niet te veel later.

Geschreven door Cam Bunton.