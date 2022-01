OnePlus Nord 2 CE releasedatum, specificaties, geruchten en functies

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft misschien pas onlangs het vlaggenschip OnePlus 10 Pro aangekondigd, maar dat zal naar verwachting niet de enige smartphone zijn die we in de eerste helft van 2022 van het bedrijf zien.

Er zijn genoeg geruchten over een opvolger van de OnePlus Nord CE 5G , die naar verwachting de OnePlus Nord 2 CE zal heten, maar de codenaam OnePlus Ivan zal hebben. Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord.

Q1, 2022

Mogelijk februari 2022

Waarschijnlijk rond de €300

De OnePlus Nord Core Edition (CE) arriveerde in juni 2021, hoewel er wordt beweerd dat zijn opvolger enkele maanden eerder dan het jubileumjaar zal verschijnen.

Volgens een aantal verschillende bronnen zal de OnePlus Nord 2 CE in het eerste kwartaal van 2022 worden gelanceerd, en meer specifiek wordt beweerd dat hij in februari of maart 2022 zal verschijnen. Hij werd begin dit jaar gecertificeerd door het Bureau of Indian Standards (BIS). December 2021, en dat betekent meestal dat een lancering op handen is, hoewel dit momenteel niet is bevestigd.

Geruchten suggereren dat de OnePlus Nord 2 CE op de Indiase en Europese markten zal komen. De prijzen zijn nog niet gelekt, hoewel de OnePlus Nord CE begon bij £ 299,99 toen het werd gelanceerd, dus een vergelijkbare beugel wordt verwacht voor zijn opvolger.

Kunststof frame, glazen achterzijde

Drievoudige achteruitrijcamera

Camera aan de voorkant met perforatiegaatjes

De OnePlus Nord 2 CE is verschenen in renders met een ontwerp dat sterk lijkt op de Nord 2, maar met een andere camerabehuizing aan de achterkant. Het is ook een verandering ten opzichte van de Nord CE, weg van de achterste pilvormige camera-opstelling.

Op basis van de weergaven wordt de Nord 2 CE geleverd met een camera met perforatiegat in de linkerbovenhoek van het scherm, een plastic frame maar een door Corning Gorilla Glass beschermde achter- en voorkant.

De camerabehuizing zal naar verwachting in de linkerbovenhoek van de achterkant zitten, met twee prominente lenzen en een kleinere lens, evenals een flitser. Tot nu toe gelekte kleuren zijn grijs en een olijfgroene kleur.

Er wordt gezegd dat er geen waarschuwingsschuifregelaar is – een kenmerkende OnePlus-functie die ook niet op de OnePlus Nord CE verscheen – hoewel er schijnbaar een 3,5 mm koptelefoonaansluiting is.

6,4-inch, AMOLED, 90Hz

Full HD+

In-display vingerafdruksensor

Er wordt beweerd dat de OnePlus Nord 2 CE wordt geleverd met een 6,4-inch AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 90 Hz . Er zijn nog geen details over de resolutie, maar Full HD+ is waarschijnlijk.

Als het goed is, zou dit hetzelfde zijn als zijn voorganger, die een 6,43-inch scherm, een verversingssnelheid van 90 Hz en een Full HD + -resolutie van 2400 x 1080 bood, voor een pixeldichtheid van 410 ppi.

Omdat de renders geen fysieke vingerafdruksensor laten zien, is er gesuggereerd dat dit onder het display zal staan voor de Nord 2 CE, net als voor de Nord CE.

MediaTek Dimensity 900

Tot 12 GB RAM, 256 GB opslag, microSD

4500mAh batterij

geschikt voor 5G

Rapporten suggereren dat de OnePlus Nord 2 CE zal draaien op de MediaTek Dimensity 900 system-on-chip met ondersteuning van maximaal 12 GB RAM en 256 GB opslagruimte. Er wordt gezegd dat er een opslagoptie van 128 GB is en er wordt ook beweerd dat er microSD-ondersteuning is voor opslaguitbreiding.

De batterijcapaciteit van de OnePlus Nord 2 CE zou 4500 mAh zijn en er wordt gezegd dat er ondersteuning is voor snel opladen van 65 W.

Een 3,5 mm koptelefoonaansluiting zou aan boord zijn en de OnePlus Nord 2 CE zal een 5G-handset zijn .

Drievoudige achteruitrijcamera

64 MP hoofd, 8 MP ultrabreed, 2 MP macro

16MP camera aan de voorkant

Er wordt beweerd dat de OnePlus Nord 2 CE wordt geleverd met een 64-megapixel primaire OmniVision-camera, in combinatie met een 8-megapixel ultragroothoekcamera en een 2-megapixel macrolens.

Dit zou een vergelijkbare opstelling zijn als de OnePlus Nord CE, hoewel dat apparaat een monolens bood in plaats van een macrolens.

De camera aan de voorkant van de Nord 2 CE zou 16 megapixels zijn, wat hetzelfde is als de OnePlus Nord CE.

Hier zijn alle geruchten die tot nu toe zijn verschenen rond de OnePlus Nord CE 2.

India Today meldde dat de OnePlus Nord 2 CE in februari 2022 zou kunnen worden gelanceerd.

91 Mobiles publiceerde enkele renders van de OnePlus Nord CE 2 in samenwerking met Yogash Brar. De renders tonen een soortgelijk ontwerp als de OnePlus Nord 2, maar met een andere opstelling van de achteruitrijcamera.

91 Mobiles meldde dat de OnePlus Nord 2 CE in het eerste kwartaal van 2022 in India zou worden gelanceerd, evenals op Europese markten. Het onthulde ook een paar meer details in termen van specificaties.

91 Mobiles publiceerde een rapport met een aantal specificaties voor de OnePlus Nord 2 CE via tipgever Yogash, evenals een verwachte releasedatum.

Een OnePlus-apparaat met het modelnummer IV2201 verscheen op het Bureau of Indian Standards , vermoedelijk een nieuw OnePlus Nord-apparaat.