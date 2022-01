Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Voor het geval je het nog niet had gehoord, OnePlus staat op het punt een nieuwe telefoon te lanceren: de OnePlus 10 Pro , met een lanceringsdatum gepland voor 11 januari in China .

Het heeft al een aantal van het ontwerp en de belangrijkste specificaties onthuld, en nu heeft het bedrijf enkele van de functies beschreven die we van de camera's kunnen verwachten. Het is veilig om te zeggen dat het zeker gericht is op makers van meer geavanceerde niveaus.

Met zijn Hasselblad-samenwerking heeft OnePlus een grote deal gemaakt over kleurkalibratie en -verwerking, en met de 10 Pro gaat dat een stap verder.

De nieuwe telefoon zal RAW+-afbeeldingen bevatten met 10-bits kleurondersteuning, wat betekent dat de camera's meer dan een miljard kleuren kunnen vastleggen.

Volgens OnePlus betekent dat meer dan 64 keer meer kleur vastgelegd dan de OnePlus 9 Pro , en het wordt ondersteund op alle drie de camera's.

Die drie camera's zijn een primaire, ultragroothoek- en telezoomlens, en het is de ultragroothoek die de grootste verandering heeft ondergaan in de volgende telefoon.

De nieuwe ultragroothoeksensor kan tot 150 graden opnamen maken, wat aanzienlijk breder is dan de gebruikelijke ultragroothoeklens, waardoor je meer in het beeld kunt passen.

Bovendien is er een Fish-Eye-functie die het effect van een Fish-Eye-lens nabootst als je een beetje creatief wilt zijn. Of het al dan niet goed is, valt nog te bezien, het zou een van die klassieke OnePlus-functies kunnen zijn die velen zullen zien als een beetje een gimic die maar een paar dagen leuk is.

OnePlus probeert echter niet alleen fotografen te plezieren met zijn volgende camera. Er is een nieuwe filmmodus die perfect zou kunnen zijn voor beginnende videografen.

In de filmmodus kun je de ISO, sluitertijd en andere bedieningselementen aanpassen, en kun je filmen in de LOG-modus zonder een vooraf ingesteld kleurprofiel, zodat je achteraf de kleur kunt corrigeren in de bewerkingssuite.

OnePlus 10 Pro wordt gelanceerd op 11 januari om 14.00 uur Hong Kong Time, waarna we een vollediger beeld krijgen van alle dingen die OnePlus ons nog niet heeft verteld.