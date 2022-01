Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na officieel getoond een aantal van de OnePlus 10 Pro 's design features, OnePlus heeft nu zette zijn officiële sondevoeding van informatie, net zoals het altijd doet in de aanloop naar een belangrijke telefoon te lanceren.

De informatie van vandaag is een bijna volledig specificatieblad. Of op zijn minst een blad met bijna alle belangrijke specificaties die van invloed zijn op de prestaties van de telefoon. Het meeste is precies wat we al een tijdje verwachtten, dankzij een aantal lekken in de aanloop naar de lancering.

Het bedrijf zal blijven steunen op Hasselblad voor zijn kleurverwerking met zijn zogenaamde "tweede generatie Hasselblad Camera for Mobile". Deze bestaat uit drie camera's.

Het zal beschikken over een 48-megapixel, 50-megapixel en 8-megapixel camera (waarschijnlijk in groothoek-, ultragroothoek- en telezoom-brandpuntsafstanden), met dubbele OIS. Hoewel niet expliciet vermeld, betekent dit waarschijnlijk dat de primaire en telezoomlenzen optisch gestabiliseerd zijn. De selfiecamera is 32 megapixels.

Beste Black Friday 2021-telefoondeals: Samsung, OnePlus, Nokia en meer Door Chris Hall · 5 januari 2022

Binnenin zou er voldoende kracht en snelheid moeten zijn, voornamelijk aangedreven door de Snapdragon 8 Gen1-chipset , waardoor het een van de eerste telefoons is die het nieuwste vlaggenschipplatform van Qualcomm gebruikt.

Het wordt vergezeld door snelle LPDDR5 RAM en UFS 3.1-opslag, en heeft een AMOLED-scherm dat tot 120 Hz verversingssnelheden kan halen en dat ook is uitgerust met LTPO-technologie.

De 5.000 mAh-batterij verhoogt de capaciteit met 500 mAh van OnePlus-telefoons van de vorige generatie en is - zoals gebruikelijk voor het bedrijf - supersnel opladen.

Hier zien we een van de eerste bewijzen die bevestigen dat OnePlus en Oppo als één bedrijf worden gerund . Want in plaats van het 'Warp Charge' te noemen, vermeldt OnePlus het als '80W SuperVOOC'. De fabrikant rebadt het niet meer.

Wat nog belangrijker is, het bekabelde opladen van 80 W zou nog hogere snelheden moeten opleveren dan de vorige 65 W-versie, die al erg snel was. En dit jaar wordt hij vergezeld door een supersnel 50 W AirVOOC draadloos opladen.

Voor de draadloze versie zal het vrijwel zeker een eigen oplaadstandaard nodig hebben en een die een optionele extra zal zijn, deze zal niet standaard bij de telefoon worden geleverd.

Zoals we al wisten, wordt herhaald dat de telefoon OxygenOS 12 zal draaien op basis van Android 12, met een interface en softwarefuncties die sterk lijken op ColorOS 12 .

Anders dan dat, is het laatste beetje informatie dat de moeite waard is om te weten dat de telefoon iets kleiner zal zijn dan de OnePlus 9 Pro . Met 163 x 73,9 x 8,55 mm is hij iets slanker, smaller en korter dan het vorige vlaggenschip.

We hebben het hier alleen over fracties van millimeters, maar het kan genoeg zijn om het een beetje wendbaarder te maken in de handpalm.

De OnePlus 10 Pro wordt op 11 januari in China gelanceerd, waarna het bedrijf eventuele nog niet onthulde leemten opvult. Tenminste, als het dat niet eerder doet.