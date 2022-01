OnePlus 10 Pro-ontwerp en lanceringsdatum officieel onthuld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft officieel bevestigd wat lekken ons al een groot aantal weken vertellen: we gaan een aanzienlijke ontwerpverandering zien wanneer de OnePlus 10 Pro in de zeer nabije toekomst wordt gelanceerd.

De OnePlus 10 Pro lijkt wat ontwerpinspiratie te halen uit de Samsung Galaxy S-serie uit 2021 en zal een prominente (maar stijlvolle) camerabehuizing hebben die zich om de zijkant wikkelt en opgaat in de metalen randen.

Het bedrijf heeft niet absoluut elk detail gedeeld, maar het ontwerp van de achterkant in de officiële renders ziet er vrijwel identiek uit aan enkele van de recente lekken, met drie camera's en - wat lijkt op - een geavanceerde LED-flitser / ring gerangschikt in een vierkant in de bovengenoemde camera-eenheid.

Deze camerabehuizing is zeer gepolijst en zet het merklogo van Hasselblad prominent langs één kant. De achterkant van de telefoon lijkt een matte / matte afwerking te hebben, vergelijkbaar met wat we eerder van OnePlus hebben gezien, in plaats van de glanzend gepolijste afwerking van de OnePlus 9-serie .

Het doet ons denken aan de iconische Sandstone Black-afwerking waar OnePlus bekend om stond in de eerste 2-3 generaties van telefoons, en is er een die het nog steeds biedt in de vorm van een snap-on case.

Hoewel OnePlus tot nu toe alleen zwarte en groene afbeeldingen heeft gedeeld, zou het ons verbazen als we niet minstens een of twee andere kleuren voor verschillende regio's zien. Het biedt vaak overal zwart, maar past vervolgens alternatieve kleuren aan voor Europa, het VK en de VS.

Over regio's gesproken, op dit moment is alleen de Chinese lanceringsdatum door het bedrijf bevestigd. Het zal op 11 januari het deksel op de OnePlus 10 Pro op die markt optillen.

OnePlus heeft ook aangetoond dat deze telefoon de Snapdragon 8-serie Gen1-processor zal hebben en ongetwijfeld een andere krachtige vlaggenschiptelefoon zal zijn. Verder is er nog niets officieel, maar het zal niet lang meer duren voordat het bedrijf, zoals gewoonlijk, meer gaat morsen.