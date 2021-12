Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een volledige lijst met specificaties voor de OnePlus 10 Pro is uitgelekt voorafgaand aan de verwachte lancering van de telefoon in januari. Leakster Ishan Agarwal , die de details op Twitter deelde, publiceerde ook een foto van het toestel in groen en zwart.

Beginnend met de specificaties, beweerde Agarwal dat de OnePlus 10 Pro een 6,7-inch QHD + LTPO-displaypaneel met een verversingssnelheid van 20 Hz zal hebben. Het zal ook een batterij van 5000 mAh hebben die 80 W SuperVOOC-oplading ondersteunt, evenals 50 W AirVOOC voor omgekeerd opladen. Het zal ook een Snapdragon 8 Gen 1-chipset hebben, dus het zal een van de eersten zijn die op de nieuwe mobiele processor van Qualcomm draait.

Qua camera's komen er drie camera's aan de achterkant. Twee sensoren hebben een resolutie van 48 megapixels en 50 megapixels, terwijl de derde een resolutie van 8 megapixels heeft. Omdat OnePlus een Hasselblad-partnerschap heeft, wordt de camerasoftware afgestemd door het camerabedrijf.

Aan de voorkant van de OnePlus 10 Pro zit ook een 32 megapixel selfiecamera.

Andere functies zijn onder meer een stereoluidsprekeropstelling en LPDDR5 RAM en UFS 3.1-opslag. En de totale afmetingen van de telefoon zijn 163 × 73.8x5 mm. Onthoud dat al deze specificaties geruchten zijn. Maar Agarwal ( @ishanagarwal24 op Twitter) heeft een solide trackrecord als het gaat om lekken.

