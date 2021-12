Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De OnePlus 10 is naar verluidt gecertificeerd door het Chinese ministerie van Industrie en Informatietechnologie.

Zoals opgemerkt door 91Mobiles , is er een OnePlus-telefoon verschenen op de MIIT-website met het modelnummer NE2210. Men denkt dat het de OnePlus 10 is.

Deze MIIT-lijst suggereert dat de telefoon zeer binnenkort kan worden aangekondigd.

Houd er rekening mee dat OnePlus onlangs pre-registraties heeft gestart voor de aankomende OnePlus 10 Pro in China via zijn officiële website en JD.com. OnePlus kondigt doorgaans het hele jaar door een paar telefoons aan. De OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro werden aangekondigd in maart 2021, dus hun opvolgers zullen waarschijnlijk de OnePlus 10 en de OnePlus 10 Pro zijn.

De OnePlus 10 zal naar verwachting het Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-systeem op een chip bevatten, evenals 5G-connectiviteit voor snellere connectiviteit en dual-SIM-ondersteuning. (De MIIT-lijst bevestigt 5G- en dual-SIM-ondersteuning op de nieuwe OnePlus-telefoon.)

Wat betreft de OnePlus 10 Pro, deze heeft een 6,7-inch QHD + -scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz, tot 12 GB LPDDR5 RAM en maximaal 256 GB UFS 3.1-opslag. Voor een compleet overzicht van alle lekken en geruchten tot nu toe met betrekking tot de volgende vlaggenschiptelefoon van OnePlus, zie de handleiding van Pocket-lint: