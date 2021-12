OnePlus 10 Pro januari lancering bevestigd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus-CEO Pete Lau heeft een lanceringsdatum geplaagd voor de aanstaande OnePlus 10 Pro en het zou wel eens een van de eerste vlaggenschiplanceringen van 2022 kunnen zijn.

In een bericht op sociale media plaatste Pete Lau een kort bericht met de naam van de telefoon, gevolgd door "tot ziens in januari".

Helaas, voor degenen die op zoek zijn naar een hint van wat deze telefoon zou kunnen bieden, heeft Lau niet verder uitgewerkt of ons een idee van specificaties gegeven.

Aangezien OnePlus OnePlus is , kunnen we echter verwachten dat het bedrijf individuele telefoonfuncties druppelt in de aanloop naar het lanceringsevenement. Tenminste, als het bedrijf besluit zijn eigen draaiboek weer te volgen.

Als de geruchten kloppen - en dat zijn ze vaak - zal OnePlus een Galaxy S-achtig camera-ontwerp zien aannemen met een prominente, vierkante behuizing die zich om de rand wikkelt.

Wat hardwarespecificaties betreft, verwachten we een verdere ontwikkeling van het Hasselblad-partnerschap in de cameraafdeling, plus topvermogen onder de motorkap.

De 10 Pro zal waarschijnlijk worden aangedreven door de nieuwe Snapdragon 8 Gen1-processor en er wordt beweerd dat hij een krachtige 5000mAh-batterij heeft met oplaadsnelheden tot 125W.

Het zou verrassend zijn als OnePlus een stap terug zou doen op het gebied van beeldschermtechnologie, en dus is het ook zeer waarschijnlijk dat we een groot, helder QuadHD+-scherm aan de voorkant zullen zien met variabele verversingsfrequenties die oplopen tot 120Hz.

Hoewel dit allemaal speculatie is, weten we, dankzij het bericht van de CEO van het bedrijf, in ieder geval dat we niet lang zullen wachten om de details officieel te weten te komen. Blijf kijken.