OnePlus 10 Pro-specificaties lekken: 48MP-camera en 2K 120Hz-scherm

(Pocket-lint) - Het nieuwe toestel van OnePlus zal naar verwachting in de komende maanden op de Chinese markt worden gelanceerd, met een wereldwijde release die in april 2022 wordt verwacht.

Eerdere lekken hebben ons gedetailleerde weergaven laten zien en het voelt alsof we al weten wat we kunnen verwachten van de lancering van OnePlus 10 Pro .

Het laatste lek, van de Chinese tipgever Digital Chat Station , heeft nog meer belangrijke specificaties onthuld over het aanstaande vlaggenschip.

Ten eerste lijkt het erop dat de OnePlus 10 Pro 125W snelladen niet gaat ondersteunen, zoals sommige bronnen eerder beweerden. Het nieuwe lek suggereert echter dat we 80 W kunnen verwachten, wat nog steeds het snelste opladen is dat we tot nu toe op een OnePlus-apparaat hebben gezien.

Ook zal het toestel 50W draadloos snelladen ondersteunen, net als de OnePlus 9 Pro.

Er werd bevestigd dat het scherm een 6,7-inch gebogen AMOLED-scherm heeft met een resolutie van 2K en een verversingssnelheid van 120 Hz.

Onder de motorkap kunnen we een Snapdragon 8 Gen 1- processor verwachten in combinatie met maximaal 12 GB RAM en UFS 3.1-opslag.

Voor cameras zien we een drievoudige camera-array aan de achterkant met Hasselblad-optiek. Dit bestaat uit een 48MP hoofdcamera, 50MP ultrabrede en een 8MP hulpsensor. Aan de voorkant verwachten we een 32 MP selfiecamera in de perforator van het scherm.

Met meerdere bronnen die vergelijkbare specificaties tippen, voelt het alsof deze specificaties behoorlijk nauwkeurig kunnen zijn. Als de lekken waar blijken te zijn, klinkt het alsof de OnePlus 10 Pro een behoorlijke krachtpatser zal zijn.