OnePlus 10 Pro releasedatum, specificaties, geruchten en nieuws

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus kondigt het hele jaar door een paar telefoons aan, met één serie in de eerste helft, meestal een "T" -versie van die eerste serie in de tweede helft en de Nord-serie daartussenin.

Nu de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro in maart 2021 zijn aangekondigd en dit jaar geen OnePlus 9T , zijn alle ogen en oren nu gericht op hun opvolgers.

Naar verwachting de OnePlus 10 en OnePlus 10 Pro heten, hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over het OnePlus 10 Pro-model.

Q1, 2022

De OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro werden gelanceerd naast de OnePlus 9R die pas op 23 maart 2021 in India was. De OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro werden aangekondigd op 14 april 2020 en de OnePlus 7 en 7 Pro werden aangekondigd op 14 mei 2019.

Snapdragon Tech Summit, CES en meer - Pocket-lint Podcast 132 Door Rik Henderson · 8 December 2021

Omdat de lanceringen in de loop van de jaren vroeger zijn gekomen, is het mogelijk dat de OnePlus 10 en 10 Pro eerder dan maart worden onthuld. Voorlopig geven geen geruchten een specifieke datum, maar we verwachten dat de toestellen voor het einde van het eerste kwartaal onthuld zullen worden.

Qua prijs begon de OnePlus 9 bij £ 629 in het VK, wat duurder was dan de OnePlus, die bij de lancering in het VK begon bij £ 599. De OnePlus 9 Pro begon ondertussen bij £ 829 in het VK, wat opnieuw duurder was dan de OnePlus 8 Pro die in 2020 in het VK begon voor £ 799.

We verwachten dat de OnePlus 10 en 10 Pro in een vergelijkbare marge zullen vallen als de OnePlus 9 en 9 Pro, hoewel het niet verrassend zou zijn om opnieuw een prijsstijging te zien.

squirrel_widget_4422277

Herontwerp camerabehuizing

Hasselblad-partnerschap

Drie kleuren

Een enorm renderlek heeft ons een indicatie gegeven van wat we qua design voor de OnePlus 10 Pro kunnen verwachten. Het lijkt erop dat het apparaat de geperforeerde camera aan de voorkant in de linkerbovenhoek zal behouden, evenals een licht gebogen scherm, maar de camerabehuizing aan de achterkant zal qua ontwerp veranderen in vergelijking met de OnePlus 9 Pro.

In plaats van rechthoekig, lijkt de camerabehuizing naar een vierkant te gaan met vier grote cirkels die allemaal even groot zijn, in plaats van twee grote en twee kleine - het wordt verwacht een drievoudig lenssysteem te zijn met de derde cirkel in de behuizing de flash.

Hasselblad-branding is weer aanwezig op basis van de renders en er wordt gezegd dat het apparaat in drie kleuren zal komen, waaronder zwart, een lichtblauw/groene kleur en een wit model. Lekken verwachten ook dat de OnePlus 10 Pro IP68 water- en stofbestendigheid biedt , net als de OnePlus 9 Pro.

6,7-inch scherm

Quad HD+ resolutie

120Hz verversingssnelheid

Er wordt gezegd dat de OnePlus 10 Pro wordt geleverd met een 6,7-inch scherm met een Quad HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 120 Hz . We verwachten dat dit een variabele verversingssnelheid is tussen 1 Hz en 120 Hz, zoals de OnePlus 9 Pro levert.

We verwachten ook dat HDR10+ wordt ondersteund op de OnePlus 10 Pro, net als op de OnePlus 9 Pro. Als de lekken kloppen, zal het scherm vrijwel hetzelfde zijn als de OnePlus 9 Pro.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen1

8/12 GB RAM

5000mAh batterij

Volgens de geruchten zal de OnePlus 10 Pro draaien op de Qualcomm Snapdragon 8 Gen1-processor, ondersteund door ofwel 8GB RAM en 128GB opslag of 12GB RAM en 256GB opslag, afhankelijk van het model.

De batterij zou 5000 mAh zijn, wat iets groter is dan de 4500 mAh van de OnePlus 9 Pro, en er wordt ook gezegd dat hij 125 W snel kan opladen, wat hem in 20 minuten zou kunnen opladen. Ondersteuning voor draadloos opladen wordt ook verwacht.

Drievoudige achteruitrijcamera

De OnePlus 10 Pro zou worden geleverd met een drievoudige camera aan de achterzijde, bestaande uit een 48-megapixel primaire, 50-megapixel ultrabrede en 8-megapixel telefotocamera met 3,3x zoom.

Er zijn tot nu toe geen verdere details in de lekken gegeven, hoewel het Hasselblad-partnerschap naar verwachting zal terugkeren, wat ook de weergaven suggereren.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de OnePlus 10 Pro.

91 Mobiles heeft een aantal specificaties beschreven die naar verluidt naar de OnePlus 10 Pro komen.

Tipster OnLeaks werkte samen met Zouton om een enorm lek te laten vallen met 5K-weergaven en een 360-graden video van de schijnbare OnePlus 10 Pro, samen met enkele details over specificaties.