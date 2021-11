Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Naarmate we dichter bij de lancering van de telefoon komen, beginnen er meer details van de OnePlus 10-serie naar boven te komen. Om mee te gaan met het enorme renderlek van de afgelopen tijd, hebben we nu een lijst met de belangrijke specificaties.

Degenen die op iets spannends en onverwachts hopen, kunnen teleurgesteld zijn, aangezien het lek lijkt op een lijst met specificaties die we van tevoren met enig vertrouwen hadden kunnen voorspellen.

De OnePlus 10 Pro zou een 6,7-inch Quad HD+-scherm hebben met een verversingssnelheid van 120 Hz, vergelijkbaar met de OnePlus 9 Pro . Er wordt ook beweerd dat het IP68 water- en stofbestendig is .

Intern wordt de telefoon aangedreven door de Snapdragon 8 Gen1-processor, die wordt vergezeld door 8 GB of 12 GB RAM en 128 GB of 256 GB UFS 3.1-opslag.

Het enige grote verschil lijkt de batterijgrootte te zijn, waarbij OnePlus volgend jaar de ante lijkt te verhogen en een capaciteit van 5000 mAh biedt ten opzichte van de gebruikelijke 4500 mAh.

We zouden verwachten dat het snel kan worden opgeladen – zowel bedraad als draadloos – maar tot nu toe worden die exacte details niet gedeeld.

Wat betreft die ongewone camerabult aan de achterkant, er wordt beweerd dat het een drievoudig camerasysteem zal hebben dat bestaat uit een 48-megapixel primaire, 50-megapixel ultragroothoek en 8-megapixel telefoto 3,3x zoomcamera.

Het lek komt van 91Mobiles in samenwerking met OnLeaks, de bron van die originele renderlekken.

Verwacht wordt dat OnePlus zijn volgende vlaggenschip-telefoonserie ergens in de relatief nabije toekomst zal onthullen, waarschijnlijk begin 2022.

Het is niet alleen een van de eersten die wordt aangedreven door de Snapdragon 8 Gen1-processor, het zal ook de eerste OnePlus-telefoon zijn die wordt gelanceerd met de uniforme ColorOS / OxygenOS- software uit de doos.

Deze software – gebaseerd op Android 12 – zal de scheidslijnen tussen de software van Oppo en OnePlus doen vervagen, en biedt de meeste van dezelfde functies met hier en daar kleine ‘OnePlus-y’-tweaks.

De exacte lanceringsdatum is op dit moment niet bekend, maar de lancering van dit jaar vond plaats in maart en zal dus waarschijnlijk in de eerste paar maanden van 2022 zijn.