(Pocket-lint) - OnePlus heeft overwogen om een opvouwbare smartphone te maken, althans volgens een recent ontdekt patent.

Het patent betreft een opvouwbaar met drie displays en twee scharnieren die met een schuifje kunnen worden vergrendeld. Er wordt aangenomen dat het patent in 2020 in China is ingediend en in juli 2021 is gepubliceerd. Het is nu beschikbaar in de wereldwijde database van het World Intellectual Property Office, zoals voor het eerst gemeld door LetsGoDigital.

Om een beter idee te krijgen van hoe een drievoudige OnePlus-smartphone eruit zou kunnen zien als en wanneer deze wordt gelanceerd, heeft Parvez Khan, ook bekend als Technizo Concept , naar verluidt een reeks renders gemaakt op basis van de patentafbeeldingen. Zoals u kunt zien, kan het apparaat op verschillende manieren worden opgevouwen voor verschillende gebruikssituaties.

Hij kan bijvoorbeeld plat liggen als een grote tablet. In zijn meest compacte vorm is het toestel als een gewone telefoon.

Er wordt gedacht dat OnePlus zijn eerste opvouwbare telefoon in 2022 zou kunnen introduceren. Maar OnePlus heeft nog niet bevestigd dat het zon apparaat maakt, laat staan een toestel met drie schermen. Houd in gedachten dat de concurrentie, waaronder Samsung, Huawei en Xiaomi, de afgelopen jaren allemaal opvouwbare apparaten hebben geïntroduceerd en dat ze worden beschouwd als koplopers op het gebied van opvouwbare displaytechnologie. Dus OnePlus heeft op dit gebied wat in te halen.

Eerder deze zomer liet OnePlus doorschemeren dat het op het punt stond een opvouwbare telefoon aan te kondigen. Maar dat bleek een grap te zijn. Het was gewoon Samsung aan het trollen.