Een enorm OnePlus 10 Pro-lek onthult alles

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een nieuw lek heeft ons alle sappige details over de aanstaande OnePlus 10 Pro gegeven, waarbij het ontwerp, de prijs, de specificaties en meer worden onthuld.

De beruchte tipgever OnLeaks werkte samen met Zouton om een enorm lek te droppen met onder meer 5k-weergaven en zelfs een 360-graden video van de smartphone .

Beginnend met de nominale waarde, zien we een driedubbele achteruitrijcamera, compleet met Hasselblad-branding. Er worden twee kleurstellingen getoond, zwart en een lichtblauw/groene kleur, beide in een matte afwerking. Het is niet afgebeeld, maar het lek belooft ook een witte versie.

Aan de voorkant zien we in de linkerbovenhoek van het 6,7 inch-display van het toestel een perforator-selfiecamera. We kunnen zien dat het scherm ook iets rond de randen buigt. Het scherm zal naar verwachting een beeldverhouding van 20:9 hebben met een boterzachte verversingssnelheid van 120 Hz.

Na vorige week de allereerste glimp van de #OnePlus10Pro , komt nu je allereerste volledige en gedetailleerde blik op de - waarschijnlijk definitieve versie - aanstaande #OnePlus Flagship! (360° video + geweldige 5K renders + afmetingen)



Nogmaals, namens @ZoutonUS -> https://t.co/UvInvRqzax pic.twitter.com/2tGEslEUN1 — Steve H.McFly (@OnLeaks) 15 november 2021

Volgens het lek zal de OnePlus 10 Pro tot 256 GB opslagruimte en 12 GB RAM bevatten. Naast een 5000mAh-batterij om het de hele dag door te laten gaan.

Een van de andere opvallende kenmerken is snel opladen van 125 W, wat voldoende zou moeten zijn om het apparaat in slechts 20 minuten volledig op te laden.

Zouton verwacht dat de prijsstelling in lijn zal zijn met de OnePlus 9-serie , die varieerde van $ 729 tot $ 1069, afhankelijk van de gekozen specificaties. De telefoon wordt naar verwachting in de eerste helft van 2022 gelanceerd.