Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Renders van de aankomende Nord N20 zijn online opgedoken en geven aan dat OnePlus op het punt staat een geliefd ontwerp uit zijn verleden nieuw leven in te blazen voor zijn N10-opvolger .

De 3D renders tonen een toestel met een zeer slanke body, volledig vlakke randen en een volledig vlakke achterkant. Het is een ontwerp dat ons erg doet denken aan de noodlottige OnePlus X uit het tweede jaar van het bedrijf.

Zelfs het frame rond de randen - met zijn subtiele glanzende afschuiningen - roept die look op, hoewel het niet lijkt alsof het bedrijf de geribbelde textuur terugbrengt.

Wat meer is, in plaats van een groot rechthoekig uitsteeksel te hebben om de cameras te huisvesten, lijkt het erop dat OnePlus gaat voor individuele camerahobbels voor de N20, waardoor de telefoon een veel minimalistischere look en feel krijgt.

De beste vroege Black Friday US-deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin-horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 16 November 2021

Zoals gebruikelijk zijn de 3D-renders gemaakt door @OnLeaks, dit keer in samenwerking met 91Mobiles , en tonen ze een telefoon met een perforatorcamera in de linkerbovenhoek van het scherm, dunne randen en een lichte kin aan de onderkant.

Het is een ontwerp dat anders is dan al het andere dat OnePlus momenteel op de markt heeft, en in tegenstelling tot de meeste andere Android-telefoons, waardoor het zich zou kunnen onderscheiden van zijn concurrenten. Met een dikte van 7,7 mm is hij ook ongeveer even dik als de iPhone 13.

Wat betreft specificaties, ze bevatten het soort nummers dat je zou verwachten in een betaalbare mid-ranger. Er wordt beweerd dat het wordt aangedreven door het Snapdragon 695 5G-platform en een 6,43-inch AMOLED-scherm met in-display vingerafdruksensor aan de voorkant heeft.

De meeste andere details zijn momenteel niet bekend, maar het rapport beweert wel dat het camerasysteem aan de achterzijde over drie cameras beschikt, behalve dat slechts één ervan klinkt alsof het van enig nut zal zijn.

De belangrijkste 64-megapixelcamera zal naar verwachting worden vergezeld door twee 2-megapixelsensoren, waarschijnlijk voor diepte- en macromogelijkheden. Gezien het feit dat twee cameras een prominente look/design aan de achterkant lijken te krijgen, vinden we dat moeilijk te geloven.

Met dat soort ontwerp zou je hopen dat er op zijn minst een primaire en ultrawide zou zijn.

Zoals altijd met deze dingen, wordt niets over de OnePlus Nord N20 bevestigd totdat de fabrikant officieel iets zegt.