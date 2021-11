OnePlus Nord 2 x Pac-Man-editie in beeld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen het eerder dit jaar de Nord 2 voor het eerst lanceerde, beweerde OnePlus dat zijn telefoon alles bood wat je nodig hebt in een telefoon, zonder topprijzen te betalen. Nu is het terug met een speciale editie en werkt het samen met Bandai Namco om het te lanceren.

Het heet OnePlus Nord 2 x Pac-Man Edition en het is niet de eerste keer dat OnePlus samenwerkt met een popcultuurmerk om een speciale telefoon te lanceren. In 2020 bracht het de Cyberpunk 2077 OnePlus 8T uit , en daarvoor lanceerde het Star Wars, Marvel-telefoonedities en McLaren F1-modellen .

Je zou kunnen zeggen dat dit een traditie is voor het bedrijf, en we hopen dat het zo blijft, al was het maar voor de nieuwigheid ervan.

Zelfs de unboxing-ervaring met deze speciale editie is anders dan bij het standaardmodel. De doos is bedekt met een kartonnen hoes met Pac-Man-thema, die - wanneer geopend - een echt kleurrijk interieurontwerp met spookthema onthult. Het is leuk en een mooi contrast met de subtiele witte buitenkant. De telefooncel zelf heeft een kleurrijk Pac-Man-logo op de voorkant en een subtiel doolhofpatroon. Zie meer in onze video hieronder:

Zoals je zou verwachten, lijkt en voelt de Pac-Man Edition Nord 2 veel op de originele Nord. OnePlus heeft niets veranderd aan de materialen, de vorm of het formaat van de telefoon. En als je het in eerste instantie van buitenaf bekijkt, denk je misschien dat de ontwerpwijzigingen slechts subtiel zijn.

De achterste klasse heeft een subtiel geel Pac-Man-logo in de linkerhoek, en als je hem in het juiste licht opvangt, zie je ook de stippen over de hele rug die hij graag eet.

Andere subtiele veranderingen zijn onder meer de tekst OnePlus X Pac-Man die in de buurt van de cameramodule is afgedrukt, en de waarschuwingsschuifregelaar aan de linkerrand is verwisseld voor een levendig blauwe. Gewoon om het wat minder duidelijk te maken.

De grootste ontwerpwijziging is echter ongetwijfeld degene die je bij daglicht niet kunt zien. Alleen als je heel goed kijkt, zie je misschien een heel subtiel doolhofpatroon op de achterkant. Doe de lichten echter uit en het wordt duidelijker.

OnePlus is alleen gegaan en heeft een glow-in-the-dark-patroon op de achterkant van zijn speciale editie-telefoon geplaatst. Eentje die eruitziet als een doolhof en het woord Nord in blokletters spelt.

Een ding dat we zullen zeggen is dat het glow-in-the-dark-effect niet zo sterk is. Om het duidelijk te laten zien, moesten we het achterpaneel ongeveer een minuut naast onze heldere studio-LED-verlichting houden, en de helderheid vervaagt relatief snel. Toch heel gaaf.

In combinatie met zijn ontwerpaanpassingen heeft OnePlus ook enkele software-elementen aangepast om in het Pac-Man-thema te passen, en hier zijn een paar dingen te vinden.

Wanneer je hem voor het eerst opstart, wordt de telefoon ingesteld op een Pac-Man-thema. Dat betekent dat het vergrendelscherm en de achtergrond op het startscherm op Pac-Man zijn geïnspireerd, met als standaard een coole geanimeerde achtergrond. Als je in de achtergrondopties duikt, zijn er ook een paar andere opties om uit te kiezen, maar de rest is allemaal statisch.

Dan is er de animatie voor het ontgrendelen van vingerafdrukken. Het sensorlogo is een Pac-Man-omtrek in een cirkeldoolhof, en als je erop drukt, zie je de Pac-Man op stippen kauwen en achtervolgd worden door kleurrijke geesten.

Alle vooraf geïnstalleerde OnePlus-app-pictogrammen hebben een thema dat eruitziet als op pixelachtige retro-games geïnspireerde graphics, en als je de schaduw voor snelle instellingen naar beneden laat vallen, zie je een Pac-Mac-silhouet onder de schakelaars die de stip eet als je veegt tussen tabbladen.

Er zijn ook een paar andere toevoegingen. Ga naar de Gallery-app, bewerk een foto en je vindt Pac-Man-stickers in de stickerssecties. Bovendien is de Pac-Man 256-game van dezelfde ontwikkelaars die Crossy Road hebben gemaakt vooraf geïnstalleerd.

Sluit de telefoon aan op de Warp-oplader en je krijgt een geanimeerde Pac-Man-afbeelding op het scherm, en als je hem lang genoeg gebruikt, ontgrendel je nog een sticker om in de galerij te gebruiken.

Zoals je zou verwachten, zijn er ook vooraf geladen aangepaste meldingen en beltonen, en deze zijn vooraf ingesteld als de standaardinstellingen. Dus dat is best leuk. Voor de eerste paar keer in ieder geval.

Vanuit hardwareperspectief is het hetzelfde als de standaard OnePlus Nord 2. Hij is 8,2 mm dun en heeft een 6,43-inch AMOLED-scherm met verversingsfrequenties tot 90 Hz.

Het wordt aangedreven door de MediaTek Dimensity 1200-AI-processor, heeft 12 GB RAM, 256 GB opslag en een 4500 mAh-batterij, compleet met ondersteuning voor het supersnelle Warp Charge 65 flash-opladen dat de batterij in ongeveer 30 minuten kan vullen.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 15 November 2021

De OnePlus Nord 2 x Pac-Man Edition is vanaf dinsdag 16 november te koop en kost £ 499 in het VK .