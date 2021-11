Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus werkt samen met Bandai Namco om een speciale editie-versie van de OnePlus Nord 2 te produceren.

De OnePlus Nord 2 X Pac-Man Edition wordt nog niet volledig getoond en zal in de komende weken formeel worden onthuld. De hype-machine is echter begonnen met een wedstrijd om er een te winnen, plus andere OnePlus- goodies.

De telefoon kost € 529 / £ 499 indien beschikbaar, in een enkele variant met 256 GB opslagruimte en 128 GB RAM.

Het enige dat tot nu toe is onthuld, is dat het dezelfde specificaties zal hebben als het standaard OnePlus Nord 2 - 6,43-inch AMOLED-scherm, MediaTek Dimensity 1200-AI-verwerking en 4.300 mAh-batterij - maar met een speciaal ontwerp bloeit. Ook de software zal worden aangepast met specifieke Pac-Man-functies.

Om te beginnen gloeit de telefoon in het donker. De behuizing bevat fosforescerende inkt onder een tweede laag. Hoewel er games, uitdagingen en een paar paaseieren verborgen zullen zijn tussen de gebruikersinterface.

We zullen updaten wanneer we meer weten - inclusief fotos van het daadwerkelijke apparaat.

De bovengenoemde wedstrijd is te vinden op pac-man.oneplus.com . Het is in wezen een versie van het klassieke arcadespel dat je in een webbrowser kunt spelen.

Degenen die de hoogste scores behalen, maken kans op een van de drie speciale editie-telefoons, plus OnePlus Buds Z in-ears.

Deze loopt tot en met woensdag 10 november, dus speel mee.

Een tweede speelperiode loopt van vrijdag 12 tot maandag 15 november, waarbij je met je score een voucher kunt verdienen om een paar Buds Z te claimen bij aankoop van de nieuwe handset.

