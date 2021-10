Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft een nieuwe middenklasse telefoon geïntroduceerd, maar deze wordt niet gelanceerd in de VS of het VK. Op dit moment is het helaas alleen ingesteld voor China.

Genaamd de OnePlus 9 RT , het is een "T" -model follow-up van de OnePlus 9R , die tegelijkertijd met de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro arriveerde.

De OnePlus 9R wordt beschouwd als het instapmodel van de 9-serie en biedt kleine downgrades, zoals een Snapdragon 870-processor in plaats van de nieuwste Snapdragon 888. Maar dat is waar de OnePlus 9 RT het interessant houdt: hij verpakt de 888, waardoor hij in de buurt komt hetzelfde niveau als de duurdere 9-modellen.

Andere kenmerken zijn een 6,62-inch scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz en ondersteuning voor HDR10+ en een camera-instelling met een 50-megapixel Sony IMX766-hoofdsensor, 16-megapixel ultrabrede en 2-megapixel macrocamera. Het biedt ook een batterij van 4.500 mAh, maar het ontbreekt aan draadloos opladen zoals de OnePlus 9R.

Als dit je interesseert, wordt de exclusieve telefoon voor China op 19 oktober 2021 gelanceerd met een startprijs van 3.299 RMB (ongeveer $ 510). Diezelfde dag zal OnePlus ook de OnePlus Buds Z2 uitbrengen, een opvolger van zijn betaalbare TWS-oordopjes, voor 499 RMB (ongeveer $ 80).