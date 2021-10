OnePlus 9RT-ontwerp en specificaties lekten (bijna) volledig voor de lancering

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus zal de T-editie van zijn R-editie OnePlus 9 lanceren tijdens een evenement op 13 oktober, maar het lijkt erop dat de kat al vrijwel helemaal uit de zak is.

Twee dagen voor de officiële aankondiging zijn gedetailleerde persweergaven van de telefoon en de vermelde specificaties gelekt, wat weinig aan de verbeelding overlaat.

Zoals gebruikelijk komt het lek van @evleaks op Twitter, wat - de afgelopen jaren - bijna zo goed is als officieel bevestigd. Net als de OnePlus 9R zal de 9RT echter alleen beschikbaar zijn in India en China.

Zoals je zou verwachten voor een T-editie telefoon van OnePlus, zijn de veranderingen niet in het groot. Het ontwerp lijkt bijvoorbeeld slechts een kleine aanpassing te zijn aan de bestaande OnePlus 9R .

De achterste camera-eenheid is enigszins opnieuw ontworpen om hem meer te laten passen bij het uiterlijk van de 9 en 9 Pro en zou de 50-megapixel Sony IMX766-sensor in de hoofdcamera bevatten.

Dat is dezelfde sensor die in de Oppo Find X3 Pro en OnePlus Nord 2 zit , en wordt gebruikt in de ultrabrede camera van de OnePlus 9. Het wordt vergezeld door een 16 megapixel ultrawide en 2 megapixel macro volgens het lek.

Daarnaast wordt verwacht dat het een AMOLED-scherm met variabele verversingssnelheidstechnologie, een geperforeerde camera in de linkerbovenhoek en een in-display vingerafdruksensor zal hebben.

Volgens Evan Blass (@evleaks) beschikt het ook over 65W snel opladen, net als de meeste recente OnePlus-modellen, en heeft het een gesplitste 4400mAh-batterij.

Wat betreft kleuren, er wordt beweerd dat er drie worden aangeboden: Hacker Black, Nano Silver en Teal. De laatste daarvan zal alleen beschikbaar zijn in China.

Er wordt ook gesuggereerd dat we drie verschillende RAM-/opslagconfiguraties gaan zien: 8GB/128GB, 8GB/256GB en 12GB/256GB.

Wat misschien wel het meest interessant is, is dat de 9RT naar verluidt wordt geleverd met de vlaggenschip Snapdragon 888-processor erin. Dat maakt het een relatief belangrijke upgrade ten opzichte van de Snapdragon 870 in de huidige OnePlus 9R.

Aangezien OnePlus al heeft bevestigd dat het de telefoon op 13 oktober zal lanceren, hoeven we gelukkig niet lang te wachten tot we erachter komen hoeveel van deze lekken en geruchten waar zijn.