OxygenOS 12: alles wat u moet weten over de volgende software van OnePlus

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een nieuwe versie van Android is een nieuwe kans voor smartphonemakers om hun eigen stempel te drukken op het aanpasbare telefoonbesturingssysteem. En aangezien Android 12 al een flink aantal weken en maanden in bètavorm beschikbaar is voor meerdere derde partijen, hebben de fabrikanten veel tijd gehad om te sleutelen, verbeteren en ermee te spelen.

Een van die fabrikanten is OnePlus, dat zich onlangs bij Oppo heeft aangesloten om middelen te delen tussen smartphone- en R&D-divisies, waardoor meer middelen in updates worden gestopt. Met die aankondiging wilden we precies zien wat OnePlus-telefoons zouden krijgen in de volgende grote software-update. Gelukkig heeft OnePlus het laten zien.

Het is veilig om te zeggen dat OxygenOS 12 van OnePlus niet zon radicale verandering is van versie 11 als dat was naar de vorige software, maar er zijn nog steeds een handvol nieuwe functies die de ervaring van het gebruik van een OnePlus-telefoon kunnen verbeteren.

Open bèta gelanceerd in september 2021

Binnenkort beschikbaar op andere apparaten

Geen officieel woord over definitieve release

De open bèta voor de volgende grote software-update van OnePlus is al in september beschikbaar gesteld aan gebruikers van OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro, en nu wachten we gewoon op het officiële bericht wanneer de eerste openbare versie komt. De fabrikant heeft ons nog geen tijdlijn gegeven, maar we vermoeden dat dit relatief snel zal zijn gezien de aankondiging van de nieuwe functies.

In voorgaande jaren gebruikte OnePlus doorgaans zeer platte, minimale pictogrammen in het hele besturingssysteem. Maar dat gaat veranderen. In OxygenOS 12 krijgen de app-pictogrammen veel liefde. De softwareontwerpers van het bedrijf hebben alle pictogrammen vernieuwd om ze meer diepte te geven door schaduwen en verlopen toe te voegen en ze een stuk minder eenvoudig te laten aanvoelen.

Aan de andere kant, om belangrijke pictogrammen en functies begrijpelijker te maken, zijn enkele van de kleinere pictogrammen in de gebruikersinterface vereenvoudigd om ze gemakkelijker te begrijpen en te lezen in meerdere regios.

De grootste visuele verandering is de opnieuw ontworpen plank. Dit is OnePlus momentopname van populaire functies, widgets en informatie. Meestal is het voor zaken als het bekijken van de temperatuur/het weer van vandaag, het toevoegen van een snelle notitie, het controleren van het batterijniveau van je aangesloten oordopjes of het zien waar je je auto hebt geparkeerd. Net als de opnieuw ontworpen app-pictogrammen, is er veel meer diepte toegevoegd door rijkere afbeeldingen, schaduwen en texturen.

Een van de grote nieuwe vooraf geïnstalleerde stukjes software is de nieuwe Notes-app die veel inspiratie lijkt te halen uit andere, meer volledig uitgeruste notitie-apps. Met de nieuwe app krijg je veel meer opmaakopties, waaronder het gebruik van opsommingstekens, testrechtvaardiging en aanpassingen van het lettertypegewicht. Bovendien kun je de Doodle-functie gebruiken om op het scherm te krabbelen met virtuele pen en potloodinkt.

Zen Mode en Private Safe zijn op zich geen nieuwe functies, maar OnePlus heeft het uiterlijk van de apps volledig opnieuw ontworpen, met behulp van lichten, schaduwen en verlopen. Het doel was om "een gevoel van veilig en mentaal comfort te bieden door visuele veranderingen". We weten niet precies wat dat betekent, maar het klinkt alsof het bedrijf kleuren, licht en schaduwen probeerde te gebruiken om het gebruik van de app te verbeteren. Dus het ontwerp van de Zen-modus werd meer "zen" gemaakt en de privékluis heeft nu de esthetiek van zijn eigen aparte, beveiligde ruimte.

De Always-on display-aanpassing van OnePlus bevatte iets genaamd Canvas in de vorige software waarmee je een foto als achtergrond kunt gebruiken, maar dan zou het always-on lock-scherm een basisoverzicht van die afbeelding op een zwarte achtergrond creëren. Met OxygenOS 12 is dat verbeterd met extra canvasstijlen. In plaats van alleen de enkele witte lijnstijl, heeft het nu meer penseelstijlen en kleureffecten.

In eerdere versies van Oxygen OS had OnePlus een functie genaamd Work Life Balance beschikbaar in India. Met OS 12 rolt het bedrijf het uit naar andere regios en kunt u aangepaste werk- en levensinterfaces instellen. U kunt uw werkmodus activeren om tijdens werkuren in te schakelen, of op basis van locatie wanneer u op kantoor aankomt. De Life-modus is meer gericht op het niet worden afgeleid door werktaken terwijl je niet hoort te werken, door aan te passen welke apps en meldingen je centraal staan.

Bij de meeste telefoons krijg je in de donkere modus maar één optie. Of je hebt het ingeschakeld, of niet, en het maakt je interface helemaal zwart. Met het nieuwste systeem van OnePlus kun je aanpassen hoe donker je wilt dat de donkere modus is. Er zijn drie opties: zacht, medium en verbeterd. De laatste daarvan is de pikzwarte interface, terwijl de andere twee steeds lichter worden.

De open bètasoftware is al beschikbaar voor de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro , maar komt ook naar de volgende modellen:

OnePlus 8

OnePlus 9R

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord

OnePlus Nord CE

OnePlus heeft geen exacte tijdlijn gegeven voor wanneer elk van de vermelde telefoons naar verwachting de officiële versie van de nieuwe software-update zal krijgen, maar we zullen deze functie blijven bijwerken naarmate er meer informatie wordt onthuld.