(Pocket-lint) - Na eerder dit jaar een aantal van zijn afdelingen met Oppo te hebben samengevoegd, heeft OnePlus iets meer details onthuld over hoe dit gecombineerde Oppo/OnePlus-bedrijf eruit zal zien. En een groot deel van die visie is een verenigd besturingssysteem.

Vanaf 2022 lanceert OnePlus telefoons met de eerste versie van een gecombineerde ColorOS/OxygenOS-software die is gebaseerd op Android 12 .

Wat dat specifiek betekent, is dat de volgende vlaggenschip OnePlus-telefoon – waarschijnlijk de OnePlus 10 die volgend jaar wordt gelanceerd – een software zal draaien die is gebouwd op een codebase die het beste van OxygenOS en ColorOS gebruikt.

Deze uniforme software zal uiteindelijk op zowel Oppo- als OnePlus-apparaten draaien en neemt de snelle en vloeiende elementen van de OnePlus-software en combineert deze met het veelzijdige karakter van ColorOS .

Pete Lau, de CEO van OnePlus en Oppo, bevestigde deze stap in een briefing met Pocket-lint en verklaarde ook dat het eerste vlaggenschip van OnePlus in 2022 het volgende zal zijn. Dat betekent dat er dit jaar geen OnePlus 9T of 9T Pro is.

Voor die OnePlus-fans die bang waren dat dit de ervaring van het gebruik van een OnePlus-telefoon drastisch zal veranderen, merkte Lau op dat de software op OnePlus-telefoons nog steeds dat lichtgewicht uiterlijk zal behouden, maar er meer functies aan toevoegt.

Omdat OnePlus-gebruikers een voorkeur hebben voor deze snelle en lichte software, zal het uniforme besturingssysteem worden aangepast om aan die verwachting te voldoen.

Het bedrijf heeft nog geen specifieke details gegeven over welke elementen er precies veranderen in OxygenOS of welke bits worden toegevoegd vanuit ColorOS, maar de Nord 2 gaf ons wel een kleine glimp van enkele van de veranderingen.

De versie van OxygenOS van de Nord 2 had bijvoorbeeld Oppos camera-app en software-updatepagina, maar hield het instellingenmenu nog steeds erg licht en schoon in vergelijking met Oppos.

OnePlus behoudt ook de advertentievrije, bloat-vrije benadering van software, en omdat OnePlus-gebruikers vaak veel meer van knutselen houden dan anderen, blijft de bootloader ontgrendelbaar.

Hoewel de eerste uniforme OS-telefoons in 2022 de vlaggenschepen van OnePlus zullen zijn, zal de eenwording van de software voor de wereldwijde merken Oppo en OnePlus later in het jaar worden voltooid, wanneer de volgende versie van Android wordt uitgebracht.

Wat betreft oudere apparaten die worden bijgewerkt naar de nieuwe software, vertelde Lau aan Pocket-lint dat sommige oudere apparaten dat wel zullen doen, andere niet. Zo krijgen de OnePlus 8- en OnePlus 9-serie een update. En omdat het gecombineerde softwareteam van Oppo en OnePlus nu groter is, zullen ze langer updates krijgen en ook vaker.

Het is niet alleen in software dat OnePlus en Oppo hun krachten hebben gebundeld. Er is een sterk gevoel dat er nu een veel grotere pool van middelen is voor beide merken als geheel.

Er is een overtuiging binnen het bedrijf dat OnePlus nu de telefooncamera-industrie kan leiden, met meer R&D-middelen en met de samenwerking met Hasselblad . De laatste is er voor de expertise in kleurverwerking/kalibratie.

Samen met de aankondiging van zijn uniforme besturingssysteem, verklaarde OnePlus ook dat het zijn vlaggenschip-serie telefoons wereldwijd zou blijven lanceren, maar een meer verfijnde benadering zou hanteren voor zijn meer betaalbare apparaten.

Dat betekent dat we waarschijnlijk verschillende mid-range-apparaten in verschillende regios zullen zien, vergelijkbaar met hoe we het al zien met de Nord-, R-series en N-series telefoons.

Het grote nieuws hier is dat tegen het einde van 2022 alle OnePlus- en Oppo-telefoons - in wezen - hetzelfde uniforme besturingssysteem zullen gebruiken, maar dat er nog steeds enkele verschillen zullen zijn die zijn afgestemd op de verwachtingen van degenen die producten van de verschillende merken kopen.