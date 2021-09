OnePlus 9 software-update brengt leuke Hasselblad XPan panoramische modus

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus rolt een interessante software-update uit voor zijn OnePlus 9- en 9 Pro- gebruikers, en deze brengt een nieuwe modus voor de camera-ervaring om het een beetje meer een uniek voordeel te geven.

De nieuwe functies zijn het resultaat van de samenwerking van de fabrikant met Hasselblad en brengen een functie naar de telefoon die in 1998 voor het eerst op de cameramarkt werd geïntroduceerd.

Het heet de XPan-modus - genoemd naar de Hasselblad XPan-camera - en stelt je in staat om een panoramisch beeld in 65:24-formaat te maken met slechts één klik op de ontspanknop.

In werkelijkheid is het een beetje een gimmick, maar het is zeker het proberen waard. Hiermee kunt u fotos maken die u normaal gesproken niet kunt maken zonder te bewerken en bij te snijden.

OnePlus

Zodra de software is bijgewerkt naar de nieuwste versie (Oxygen OS 11.2.9.9), vind je de XPan-modus in de camera-app.

Om er te komen, veeg je gewoon omhoog op het tabblad onder aan het scherm en je zult XPAN vinden samen met alle andere gebruikelijke extra opnamemodi zoals Nightscape, Pro, Time-lapse enzovoort.

Eenmaal gelanceerd, creëert het een lang, smal gezichtsveld en kunt u schakelen tussen zowel 30 mm als 45 mm brandpuntsafstanden, en er is een filmpictogram waarmee u kunt schakelen tussen zwart-wit en kleurmodi.

Wanneer u op de ontspanknop drukt, wordt een animatie weergegeven als een negatieffilm die zich op het scherm ontwikkelt.

OnePlus kondigde eerder dit jaar zijn meerjarige samenwerking met Hasselblad aan met als doel de kleur- en beeldverwerking voor zijn vlaggenschipcameras te verbeteren.

De samenwerking betekende echter ook dat de camera-app een herontwerp kreeg om het er meer Hasselblad-achtig uit te laten zien. Zelfs tot zaken als de kleur van de sluiterknop en het klikgeluid dat het maakt als je erop drukt.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 17 september 2021

Deze nieuwste toevoeging aan XPan draagt alleen maar bij aan die ervaring. Het is misschien niet iets dat u altijd gebruikt, maar het is een zeer gemakkelijke manier om panoramische fotos te maken.

De software bevat ook optimalisaties voor draadloos opladen, bugfixes en updates voor de beveiligingspatch van september.