(Pocket-lint) - In iets van een verschuiving in strategie voor OnePlus, is het bedrijf van plan om later dit jaar slechts één T-versie-update voor zijn 9-serie telefoons te lanceren. Als we een recent gerucht mogen geloven, tenminste.

Volgens dat gerucht zal OnePlus de OnePlus 9 RT in oktober lanceren. En – net als de OnePlus 9R eerder dit jaar – zal de beschikbaarheid van die telefoon beperkt zijn tot specifieke markten. Namelijk: India en China.

Er wordt beweerd dat het ook zal landen met OxygenOS 12, gebaseerd op Android 12 , waardoor het een van de eerste apparaten is die op de markt komt met het nieuwste besturingssysteem van Google aan boord.

Het rapport werd oorspronkelijk gepubliceerd door Android Central , onder verwijzing naar "insider sources", die geloven dat de Nord-serie rond dezelfde tijd twee nieuwe apparaten zal krijgen.

Als het klopt, betekent dat in totaal drie nieuwe telefoons, en geen van hen zal vlaggenschiptelefoons van het hoogste niveau zijn. De OnePlus 9R was tenslotte een telefoon uit het middensegment, gekleed als zijn vlaggenschip-broers en zussen.

Er wordt echter verwacht dat het een aantal behoorlijke specificaties zal bevatten, waaronder een 120Hz AMOLED-scherm, een 4500mAh-batterij, 65W snel opladen en de Snapdragon 870-processor. Er wordt ook beweerd dat het dezelfde Sony IMX766-sensor in zijn hoofdcamera gebruikt, net als de OnePlus Nord 2 .

Kijkend naar de Nord 2, die vergelijkbare prestaties biedt, is het logisch dat deze telefoon niet naar Europa zou komen, gezien hoe vergelijkbaar de ervaring zou zijn en hoe recent die is gelanceerd.

Wat software betreft, wordt beweerd dat we met OxygenOS 12 de lijnen tussen OnePlus en Oppos software verder zullen vervagen. Het zal echter nog steeds een OnePlus-personage behouden, inclusief functies zoals Zen-modus en plank.