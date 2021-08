Niet-uitgebrachte OnePlus-telefoon verschijnt in IMEI-database, waarschijnlijk model 2022

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een niet-uitgebrachte OnePlus- telefoon is verschenen in de IMEI-database, wat suggereert dat het bedrijf de lancering van zijn 2022-telefoonreeksen al voorbereidt.

De vermelding verscheen voor het eerst op 15 augustus en werd op Twitter gedeeld door de frequente leaker Mukul Sharma, beter bekend als @stufflistings.

Het onthult een telefoon met modelnummer NE2210, maar weinig anders dan dat het een telefoon is die is gemaakt door OnePlus.

Op dit moment is het moeilijk te voorspellen welke telefoon dit zou kunnen zijn, maar als we kijken naar de modelnummers van de 2021-telefoons, is er een indicatie dat het een 2022-model zou kunnen zijn.

De releases van dit jaar hebben allemaal het nummer 21 na de eerste twee letters van hun modelnummers. OnePlus 9 en 9 Pro zijn LE2113 en LE2123, terwijl de Nord 2 en Nord CE DN2103 en EB2103 zijn.

Als aankomende telefoons hetzelfde patroon volgen, suggereert de 22 in NE2210 dat het een telefoonlancering is voor enige tijd in 2022.

De afgelopen jaren zijn de twee letters aan het begin van het modelnummer gerelateerd aan de telefooncodenamen. De codenaam van de Nord 2 was bijvoorbeeld blijkbaar Denniz, vandaar DN. OnePlus 9-serie was Lemonade - vandaar LE - en de Nord CE was Ebba.

Waar de NE voor staat in dit laatste lek is niet bekend. Op dit moment zou het net zo goed een nieuw Nord-model kunnen zijn als een vlaggenschip-serie telefoon.

Dat betekent dat we niet weten of dit een betaalbare mid-ranger of krachtige toptelefoon is. Er is geen verdere informatie beschikbaar over het oorspronkelijke lek.

Zoals gewoonlijk het geval is voor OnePlus, zijn we er zeker van dat lekken in een stroomversnelling zullen komen naarmate we naar het einde van het jaar gaan.