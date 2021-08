Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus wil je aandacht trekken aan de vooravond van Samsungs Unpacked en ook tijdens het evenement zelf.

Samsung zal naar verwachting nieuwe opvouwbare telefoons en mogelijk wearables aankondigen tijdens een virtuele, live gestreamde showcase op 11 augustus 2021. Maar OnePlus probeert je dat allemaal even te laten vergeten door zijn eigen dual-screen toestel te plagen. Het bedrijf ging dinsdag naar sociale media om een korte videoclip te delen van wat lijkt op een opvouwbare telefoon - samen met het bijschrift "8.11 10am ET".

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door OnePlus (@oneplus_usa)

Er werd weinig anders onthuld in de teaser, inclusief wat het apparaat precies is en wat we mogen verwachten, maar het is veilig om aan te nemen dat OnePlus alles zal aankondigen wat het heeft bedacht op dezelfde dag en tijd dat er naar verluidt geruchten zijn dat Samsung zijn Galaxy Z Flip zal updaten. en Galaxy Z Fold-reeksen. Het punt is dat het apparaat in de teaser van OnePlus erg veel lijkt op de aanstaande Galaxy Z Fold 3.

Het zal interessant zijn om te zien wat OnePlus in petto heeft. Laten we hopen dat het geen hoesje of accessoire is voor een opvouwbare. Over een paar uur weten we het zeker. Blijf op de hoogte van de OnePlus-hub van Pocket-lint voor het laatste nieuws. We hebben hier ook een gids over hoe je kunt kijken (en wat je kunt verwachten) van Unpacked.