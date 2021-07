Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft de volgende telefoon in zijn Nord-reeks onthuld, en deze lijkt klaar om te proberen de verkoop van zijn eigen high-end vlaggenschepen te kannibiliseren. Het wordt de OnePlus Nord 2 5G genoemd en heeft een lijst met specificaties die zelfs de meest veeleisende technische liefhebbers tevreden zal houden.

Net als de originele OnePlus Nord heeft deze een glazen voor- en achterkant, maar de camerabehuizing heeft een meer doelgericht ontwerp, wat betekent dat hij past bij de esthetiek van de OnePlus 9-serie .

Er zijn twee of drie gesprekspunten op de Nord 2. De eerste is de overstap van Snapdragon naar MediaTeks Dimensity 1200-platform.

Het idee is dat de telefoon vlaggenschipkracht heeft, maar op een kosteneffectieve manier wordt bereikt. De Dimensity 1200-AI in de Nord 2 zou snelle en responsieve prestaties moeten leveren.

Een ander hoogtepunt is de primaire camera. Het beschikt over dezelfde 50-megapixel Sony IMX766-sensor die wordt gebruikt op beide hoofdcameras van de Oppo Find X3 Pro, evenals in de ultrabrede camera van de OnePlus 9 Pro.

Dat betekent een goede lichtopname, betere prestaties bij weinig licht en het heeft OIS om daarbij te helpen. Het heeft ook een 8-megapixel ultrabrede en lage resolutie 2-megapixel monocamera voor extra lichte gegevens.

Het zou geen OnePlus-telefoon zijn zonder snel opladen, en dit heeft ook vlaggenschipsnelheden. De batterij van 4500 mAh is een dual/split-systeem dat in iets meer dan een half uur volledig kan worden opgeladen dankzij de Warp Charge 65-adapter die in de doos wordt geleverd.

Het scherm aan de voorkant meet diagonaal 6,43-inch, beschikt over HDR10+-compatibiliteit en verversingsfrequenties van 90 Hz. Zoals gewoonlijk is het een fullHD + 1080 x 2400 resolutie AMOLED-paneel.

In Europa is hij verkrijgbaar in twee kleuren: Blue Haze en Grey Sierra, en kan vanaf 22 juli vanaf 16.00 uur worden besteld, met verzending vanaf 26 juli.

De prijs begint bij £ 399 voor het 8GB/128GB-model of – als je de beste opslag-/geheugenoptie wilt – je kunt de 12GB/256GB-versie krijgen voor £ 469.

