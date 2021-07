Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus zal de opvolger van de OnePlus Nord op 22 juli in de OnePlus Nord 2 aankondigen, maar hoewel het bedrijf voor de lancering al enkele officiële details heeft verstrekt, laat het laatste lek weinig aan de verbeelding over.

Leaker Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) - die een behoorlijke staat van dienst heeft - heeft niet alleen 4K-weergaven van de Nord 2 vanuit de meeste hoeken getweet, maar hij heeft ook veel van de specificaties gedetailleerd.

OnePlus Nord 2 5G 4K officiële renders! #OnePlusNord2



- 6,43" 90Hz Vloeistof AMOLED, 20:9 2400x1080p, 410 PPI

- Mediatek Dimensity 1200-AI

- UFS 3.1 8+128GB (Gray Sierra, Blue Haze), 12+256GB (+Green Woods)

- IMX766 50MP+8+2: 4K@30, 32MP Voorkant: 1080P@60

- Dubbele video, Nightscape Ultra pic.twitter.com/SH0iFCBLTm — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 18 juli 2021

We wisten al dat de OnePlus Nord 2 de MediaTek Dimensity 1200-AI-processor zou hebben, een 6,43-inch Full HD + -scherm met een verversingssnelheid van 90 Hz zou hebben en een hoofdcamera van 50 megapixels zou hebben. Tot nu toe zijn dat alle officiële details die OnePlus heeft verstrekt.

Agarwal geeft echter nog veel meer details. Hij beweert dat het apparaat wordt geleverd in de kleuren Gray Sierra, Blue Haze en Green Woods, waarbij de eerste twee 8 GB RAM en 128 GB opslag hebben en de Green Woods-variant 12 GB RAM en 256 GB opslag.

De leaker beweerde ook dat er een in-display vingerafdruksensor zou zijn, zoals verwacht, een 4500mAh-batterij met 65W Warp Charge, een 32-megapixel camera aan de voorkant en het zal een Dual 5G-simkaart hebben.

Andere informatie die in het lek wordt beschreven, suggereert dat de hoofdcamera wordt ondersteund door een secundaire lens van 8 megapixels en een lens van 2 megapixels – zoals eerdere lekken hebben gezegd – hoewel hij het type sensor niet specificeert. Gelukkig hoeven we niet lang meer te wachten.

Hoe je het OnePlus Nord Part Deux-evenement kunt bekijken, lees je in onze aparte functie. We hebben ook een geruchtenronde waarin alles wordt beschreven wat tot nu toe over de Nord 2 is genoemd.