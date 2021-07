Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Naarmate we 22 juli naderen, AKA OnePlus Nord 2 onthullingsdag , komt er steeds meer geruchten over de betaalbare handset aan het licht.

Het nieuwste is dat de Nord 2 optische beeldstabilisatie (OIS) zal gebruiken voor zijn hoofdcamera. Dat is een grote hitfunctie voor een meer betaalbare telefoon, waar dergelijke functies meestal ontbreken.

Er is tot nu toe niet veel informatie beschikbaar over de cameras van de Nord 2. Er wordt gedacht dat een drievoudige achtereenheid een hoofdeenheid van 50 megapixels zal bevatten (dezelfde als in de OnePlus 9 en Oppo Find X3 Pro, volgens de Tweet van @ishanagarwal24, hieronder volledig ) - samen met natuurlijk die stabilisatie - naast een 8 megapixel (waarschijnlijk een groothoek) en 2 megapixel (waarschijnlijk een diepte-/macrosensor).

OnePlus Nord 2 5G zal een drievoudige camera-instelling hebben.



De hoofdsensor is 50MP Sony IMX766 met OIS.

Het is dezelfde als aanwezig in OnePlus 9/9 Pro & OPPO Find X3 Pro. #OnePlusNord2 #OnePlusNord pic.twitter.com/YE97Cu0RbI — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 13 juli 2021

Het is goed om stap voor stap cameraverbeteringen te zien, want maar al te vaak worden handsets geleverd met een te groot aantal lenzen aan de achterkant - waarvan er maar een paar veel doen. OnePlus is natuurlijk op zoek naar vooruitgang op dit gebied, met zijn Hasselblad-partnerschap in de OnePlus 9 Pro .

Met nog iets meer dan een week te gaan tot de volledige onthulling van de Nord 2, is er al veel feitelijke informatie: het heeft een 6,43-inch AMOLED-paneel met een verversingssnelheid van 90 Hz en MediaTek Dimensity 1200-AI-chipset onder de motorkap.

De volledige en definitieve details, inclusief prijs en datum op de plank, zullen we echter op 22 juli te weten komen bij de volledige onthulling. Als er op die datum nog iets te onthullen is!