OnePlus Nord 2 renders verschijnen voorafgaand aan het lanceringsevenement van 22 juli

(Pocket-lint) - Het wachten is nu niet lang meer: nadat we hadden gespeculeerd dat 22 juli de onthullingsdatum van OnePlus Nord 2 zou zijn , bevestigde de CEO van het bedrijf, Peta Lau, dat dit inderdaad het geval zou zijn .

Dus met nog maar negen dagen te gaan (op het moment van schrijven) tot de lancering, draait de geruchtenmolen extra snel, zoals deze nieuwe front-on renders - met dank aan 91Mobiles - onthullen.

Het is niet echt een openbaring van een beeld, geest, maar bevestigt verschillende stukjes informatie uit eerdere lekken, waaronder de in de hoek geplaatste punch-hole camera.

De details van het scherm zijn al onthuld door OnePlus via zijn Twitter-account in India, wat een 6,43-inch AMOLED-paneel met een verversingssnelheid van 90 Hz bevestigt.

Nord 2 wordt geleverd met een 6,43 inch 90 Hz Fluid AMOLED-display dat zo soepel veegt dat je denkt dat je vingers ballet dansen. En het is HDR 10+ gecertificeerd.



Elders is de OnePlus Nord 2 de eerste van het bedrijf met een MediaTek-processor in het hart. Niet alleen dat, het is een exclusieve, de Dimensity 1200-AI , die het bedrijf een unieke invalshoek geeft ten opzichte van de standaard Dimensity 1200 .

Wat we echter allemaal echt willen weten, is hoeveel de OnePlus Nord 2 zal kosten als gevolg van al deze spec-keuzes. Daarvoor moeten we echter wachten tot de onthulling op 22 juli...