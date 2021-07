OnePlus Nord 2 bevestigd door CEO Pete Lau, voor lancering op 22 juli

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De CEO van OnePlus, Pete Lau, heeft bevestigd dat de volgende smartphone van het bedrijf - de OnePlus Nord 2 5G - op 22 juli 2021 zal worden onthuld.

Om eerlijk te zijn, het is geen enorme verrassing - er zijn de afgelopen maanden veel geruchten over de volgende mid-ranger de ronde gedaan, waaronder een naamsvermelding van OnePlus zelf in mei . Dit is echter de eerste bevestiging van een daadwerkelijk lanceringsevenement ervoor.

"Vandaag wil ik iets met jullie delen dat velen van jullie al een tijdje hebben verwacht: de OnePlus Nord 2 5G", zei Lau in een bericht op het OnePlus-forum .

"[Het] is een uitgebreide upgrade van de eerste OnePlus Nord, van camera naar prestaties tot opladen, evenals de nieuwe AI-gerichte Dimensity 1200-AI SoC. We zijn ervan overtuigd dat het de betrouwbare OnePlus snelle en soepele ervaring biedt waar je van houdt , en voldoet aan de Never Settle ethos."

We hoorden eerst officiële bevestiging over de MediaTek-processor van de chipfabrikant zelf . De Dimensity 1200-AI SoC is exclusief voor OnePlus en dit toestel.

Er zijn nog geen andere specificaties bekendgemaakt, maar speculaties wijzen op een 6,43-inch Full HD+ AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 90 Hz, tot 12 GB RAM en 256 GB opslagruimte.

Er wordt ook gezegd dat er een drievoudige camera aan de achterkant en een 32-megapixel camera aan de voorkant zal zijn.