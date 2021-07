Het is officieel: OnePlus Nord 2 zal MediaTek Dimensity 1200-AI-chip bevatten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft bevestigd dat zijn volgende apparaat - de middenklasse OnePlus Nord 2 - de MediaTek Dimensity 1200-processor zal hebben . Of, meer specifiek, de Dimensity 1200-AI.

In zijn persbericht beweert OnePlus dat het nauw heeft samengewerkt met MediaTek om de AI-mogelijkheden van zijn Dimensity 1200-processor te verbeteren om een nieuwe, exclusieve variant van de chipset te laten ontstaan.

Het doel is, zoals altijd, in de eerste plaats om klanten een "snelle en soepele" ervaring te bieden. We kunnen dus verwachten dat de Nord 2 die gebruikelijke belofte waarmaakt.

Er is echter meer dan dat. Althans, volgens het persbericht.

Aan de camerakant zouden de "AI"-verbeteringen verbeteringen brengen aan de scèneherkenningsmogelijkheden in fotos. Hiermee kan de camera 22 verschillende scenarios herkennen en de kleuren en het contrast aanpassen.

Evenzo stelt de video-boost OnePlus in staat om live "HDR-effecten" te tonen tijdens het opnemen.

Er worden ook verbeteringen aangebracht aan de weergavemogelijkheden. Een zogenaamde "AI Color Boost" -technologie zal de AI gebruiken om bewust te zijn van wat je kijkt en standaardafbeeldingen aan te passen naar HDR, terwijl de Resolution Boost-technologie videos op sociale media kan opschalen naar HD.

Het heeft zelfs invloed op de automatische helderheidsalgoritmen van het scherm, die niet alleen de helderheid aanpassen op basis van het omgevingslicht in uw omgeving, maar ook van de inhoud die u leest of bekijkt.

Het is geen verrassing dat OnePlus ook beweert dat je met zijn chip ook met hoge verversingssnelheden kunt gamen. De Dimensity 1200 is immers een krachtige chipset.

Qua vermogen is het vergelijkbaar met de Snapdragon 870 die wordt gebruikt in de Poco F3, wat betekent dat we bijna vlaggenschipniveaus van de Nord 2 zouden moeten zien. En met de Nord CE met een Snapdragon 700-serie processor, is het zeker logisch om onderscheid te maken die Core Edition-telefoon van het top Nord-apparaat.

OnePlus Nord 2 zal naar verwachting ergens voor eind juli worden gelanceerd, met 22 juli als de genoemde datum, en we vermoeden dat het niet lang zal duren voordat OnePlus dit officieel bevestigt. Het druppelt regelmatig specificaties en details in de aanloop naar de lancering, en dit proces is duidelijk al begonnen.