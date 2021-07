OnePlus 9T releasedatum, geruchten, functies en nieuws

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Verwacht wordt dat OnePlus de opvolger van de goedkopere en meer betaalbare OnePlus Nord in de komende wekenzal aankondigen, maar de OnePlus Nord 2 zal waarschijnlijk niet de laatste zijn die we van het bedrijf zien voordat het jaar voorbij is.

We verwachten nog steeds een "T" -model voor de OnePlus 9 en hoewel dit niet is gegarandeerd en er nog niets officieel is, zijn er geruchten ontstaan rond de volgende vlaggenschip OnePlus-smartphone.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de OnePlus 9T.

Voor eind 2020

Q3?

Vergelijkbare prijs als 9 en 9 Pro waarschijnlijk

OnePlus kondigt zijn "T" -smartphones meestal aan het einde van het jaar aan, hoewel de maand varieert. De OnePlus 8T werd onthuld in oktober 2020, de OnePlus 7T-modellen in september 2019 en de OnePlus 6T in november 2018.

Het is daarom waarschijnlijk dat we de OnePlus 9T voor december 2021 zullen zien, maar wat een exacte datum betreft, zullen we voorlopig moeten afwachten. Geruchten hebben gesuggereerd dat Q3 van juli tot september is, hoewel dat een beetje snel lijkt.

Qua prijs begint de OnePlus 9 bij £ 629 in het VK en $ 729 in de VS, terwijl de 9 Pro begint bij £ 829 in het VK en $ 969 in de VS. We zouden verwachten dat de OnePlus 9T ergens in het midden zou zitten, zoals de 8T deed.

Soortgelijk ontwerp als 9 modellen?

Plastic frame?

Vóór de OnePlus 7T waren de OnePlus "T" -apparaten meer een hardware-upgrade dan een ontwerpupgrade. De OnePlus 7T bood wel een ander uiterlijk dan de OnePlus 7 en de OnePlus 8T zag er anders uit dan de OnePlus 8.

Nu de OnePlus 9-modellen weer een ander ontwerp bieden, zou het ons niet verbazen als de 9T deze keer hetzelfde uiterlijk heeft, vooral omdat de OnePlus Nord 2 naar verwachting ook dit ontwerp zal aannemen.

Er zijn nog geen specifieke geruchten over het ontwerp van de OnePlus 9T, maar we verwachten een glazen achterkant, in combinatie met een geperforeerde camera aan de voorkant en een grote rechthoekige camerabehuizing linksboven aan de achterkant. Een kunststof frame zoals de OnePlus 9 is waarschijnlijk.

AMOLED

Full HD+

120Hz verversingssnelheid

Geruchten hebben het scherm van de OnePlus 9T nog niet genoemd, maar de 8T had een vergelijkbaar scherm als de OnePlus 8, alleen met een snellere verversingssnelheid, dus het kan zijn dat de 9T vergelijkbaar is met de 9.

De OnePlus 9 heeft een 6,55-inch, Full HD+ AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz , wat hetzelfde is als wat de 8T biedt. De 9 Pro heeft een variabele verversingssnelheid, die de 9T mogelijk overneemt, maar op dit moment is er niets gesuggereerd.

Qualcomm Snapdragon 888 Plus waarschijnlijk

Minimaal 8 GB RAM

65 W snel opladen

OnePlus en Qualcomm hebben een langdurige relatie, dus het is waarschijnlijk dat de OnePlus 9T de nieuwste Qualcomm-processor onder hun motorkap zal hebben, wat de Snapdragon 888 Plus zou zijn. Het zal 5G zijn, aangezien de 9, 9 Pro en Nord CE 5G allemaal 5G zijn, dus OnePlus zet zich op dit gebied in.

We verwachten ten minste 8 GB RAM in de 9T met ten minste 128 GB aan opslagruimte, aangezien dit het basismodel is voor de OnePlus 9 en 9 Pro. Het is echter waarschijnlijk dat er ook een grotere RAM- en opslagvariant voor de 9T zou zijn, net als voor de 9 en 9 Pro.

Wat de batterij betreft, zijn er nog geen geruchten over de capaciteit, maar de OnePlus 9 en 9 Pro hebben beide een batterij van 4500 mAh, dus het is waarschijnlijk dat de 9T hetzelfde biedt. Omdat de 9 en 9 Pro beide draadloos opladen hebben , verwachten we dit ook op de 9T, en we verwachten ook ondersteuning voor snel opladen van 65 W.

Probleemloze upgrade

108 MP hoofdcamera?

Geruchten hebben gesuggereerd dat de OnePlus 9T zal worden geleverd met een quad-camera aan de achterzijde met een 108-megapixel Hasselblad-hoofdcamera, en hoewel er nog niets is bevestigd, is de voortzetting van de samenwerking met Hasselblad niet verrassend.

Ter referentie: de OnePlus 9 Pro biedt een quad-camera aan de achterzijde, terwijl de OnePlus 9 een triple-camera aan de achterzijde heeft. Beiden hebben het Hasselblad-partnerschap, waarbij kleurafstemming en sensorkalibratie betrokken zijn.

De drievoudige camera van de OnePlus 9 bestaat uit een 48-megapixel hoofdcamera met f/1.8 diafragma, een 50-megapixel ultragroothoekcamera met f/2.4 diafragma en een 2-megapixel monochrome sensor.

De OnePlus 9 Pro biedt ook een 48-megapixel hoofdsensor met f/1.8 diafragma, maar het is een aangepaste Sony IMX789-sensor en ondersteunt optische beeldstabilisatie (OIS), terwijl de 9 een Sony IMX689-sensor heeft en geen OIS. Een 50-megapixel ultrabrede sensor is ook aan boord van de 9 Pro, samen met een 2-megapixel monochrome sensor, maar het voegt ook een 8-megapixel telelenssensor toe met f/2.4 diafragma.

Een overstap naar een 108-megapixel hoofdcamera op de 9T zou hopelijk enkele algemene verbeteringen moeten opleveren, maar het is op dit moment nog te vroeg.

Hier is alles wat we tot nu toe over de OnePlus 9T hebben gehoord.

Chinese leaker @imailisa0825 beweert dat de OnePlus 9T in het derde kwartaal van 2021 zal verschijnen en een 108-megapixel Hasselblad Quad-camera aan de achterzijde heeft.

Oneplus 9T 5G binnenkort beschikbaar in het derde kwartaal

Dus 9T iS heeft kleur os 11 Global en 108 MP Hasselblad Quad Camera pic.twitter.com/JVMDkfyLJ2 — Amerikaanse Megatrends (@imailisa0825) 2 juli 2021