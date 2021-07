OnePlus 9T getipt voor grote Hasselblad-camera-upgrade

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus haalt momenteel echt de krantenkoppen, met de OnePlus Nord 2 zwaar getipt om binnenkort te verschijnen, plus de relatie met stablemate Oppo die regelmatig wordt besproken. Nu staat de OnePlus 9T in de schijnwerpers, met als belangrijke tip dat hij de samenwerking met Hasselblad voor een verbeterde camera zal voortzetten.

De nieuwe vlaggenschiptelefoon zou in het derde kwartaal van dit jaar (juli - september) verschijnen en zal een 108-megapixel hoofdcamera van het Hasselblad-merk hebben.

De tip komt van de Chinese telefoonlekker @imailisa0825 - die zichzelf momenteel American Megatrends noemt op Twitter.

Oneplus 9T 5G komt binnenkort in Q3

Dus 9T iS heeft kleur os 11 Global en 108 MP Hasselblad Quad Camera pic.twitter.com/JVMDkfyLJ2 — Amerikaanse megatrends (@imailisa0825) 2 juli 2021

De tipser beweert ook dat het ColorOS 11 zal draaien, hoewel dat ter discussie staat, want hoewel OnePlus en Oppo in de toekomst nauwer zullen samenwerken voor software-upgrades , zijn we van mening dat een fusie van besturingssystemen te ver gaat.

Het is overtuigender dat de volgende handset een quad-camera met Hasselblad-tag zal hebben, waarbij de samenwerking de OnePlus 9 Pro ten goede komt .

Mogelijk horen we de komende weken meer, al zal de aandacht in de tussentijd ongetwijfeld meer op de Nord 2 gaan.

Geschreven door Rik Henderson.