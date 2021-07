Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er gaan nogal wat geruchten rond de OnePlus Nord 2 . Het laatste nieuws is dat de telefoon "in de laatste 10 dagen van juli" zal aankomen, volgens Mukul Sharma (@stufflistings), zoals beschreven in een bericht van 91Mobiles .

De tipgever beweert verder dat de Nord 2 "24 juli" zal worden onthuld. We geloven echter niet dat die datum nauwkeurig zal zijn - omdat het een zaterdag is en OnePlus in een weekend nog nooit een telefoon heeft gelanceerd.

De meest waarschijnlijke datum? We gaan uit van een onthulling op donderdag 22 juli met pre-orders op dezelfde dag en een verkoopdatum misschien een week later, met behoud van het geruchtentijdschema van juli - en dat alles binnen die laatste sectie van 10 dagen van de maand tot op de dag .

En hier komt je allereerste blik op de #OnePlusNord2 ! (prachtige 5K renders en 360° video)



Namens mijn vrienden via @91mobiles -> https://t.co/E7QFLTs8f9 pic.twitter.com/BdxNecaYlh — Steve H.McFly (@OnLeaks) 28 juni 2021

Dat zou de Nord 2 eerder zien aankomen dan zijn voorganger, die in augustus 2020 in het VK te koop was.

En dat is niet de enige afwijking van de traditie die we kunnen verwachten: men denkt dat de Nord 2 de Dimensity 1200-processor van MediaTek gebruikt , waardoor Qualcomm van die gebruikelijke positie op het specificatieblad komt.

Dat past ook bij de betaalbaarheid, wat het belangrijkste verkoopargument van de Nord 2 is – ervoor zorgend dat het krachtig blijft en toch de OnePlus 9-serie ondergraaft in termen van prijs.

Aangezien de Nord 2 waarschijnlijk in zon kort tijdsbestek zal verschijnen, zullen lekken en geruchten in de maand juli toenemen. We ronden alles af in onze geruchtenfunctie , dus neem daar een kijkje voor het laatste nieuws.

