Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft onlangs aangekondigd dat het zijn softwareteam zou combineren met dat van Oppo om zijn software-updates te helpen verbeteren.

De eerste vrucht van die relatie is een toezegging van de fabrikant om bestaande en toekomstige apparaten langer te ondersteunen dan voorheen mogelijk was.

Concreet betekent dit dat telefoons in het vlaggenschipbereik - vanaf OnePlus 8 (inclusief T- en R-modellen) - allemaal drie grote Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates zullen ontvangen.

Als je dit jaar een apparaat uit de OnePlus 9-serie hebt gekocht, zou dat moeten betekenen dat je Android 12, 13 en 14 krijgt, waardoor je een telefoon krijgt die tot 2023 fris blijft aanvoelen; met beveiligingspatches die langer worden ondersteund om u beschermd te houden.

Beste smartphones 2021 beoordeeld: de beste mobiele telefoons die momenteel verkrijgbaar zijn Door Chris Hall · 4 mei 2021 De beste smartphones die je momenteel kunt kopen, met het beste van iPhone en Samsung, en alles wat Android te bieden heeft

Updateplannen zijn iets anders voor de Nord-serie. Degenen met een Nord- of Nord CE- serie telefoon krijgen twee grote Android-updates en drie jaar beveiligingsupdates.

Wat betreft de Nord N-serie (N10 en N100 enz.), ze krijgen één grote Android-update en drie jaar beveiligingsupdates.

In zijn communitypost waarin het deze stap aankondigde, stelt OnePlus dat deze verbeterde updatesituatie mogelijk is gemaakt door OnePlus zijn OxygenOS-codebase te integreren met die van Oppos ColorOS.

Dat betekent niet dat OxygenOS ColorOS wordt. Sterker nog, OnePlus is duidelijk over het feit dat dit een verandering achter de schermen is. Het gaat meer om het raamwerk van de software, dan om hoe de interface eruitziet.

Het betekent dat OnePlus nu een grotere groep ontwikkelaars heeft, "meer geavanceerde R&D-bronnen" en een efficiënter ontwikkelingsproces dat er allemaal voor zorgt dat de software sneller beschikbaar is en telefoons een langere levensduur geeft.

Naast bestaande telefoons zal deze benadering in de toekomst ook worden gevolgd met telefoons in de genoemde reeksen. Dus de geruchten Nord 2 - als en wanneer dat gebeurt - past in de Nord en Nord CE-levenscyclus, terwijl de 9T-serie die later dit jaar wordt verwacht, past in het vlaggenschip-updateschema.

Geschreven door Cam Bunton.