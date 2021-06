OnePlus Nord 2 releasedatum, geruchten, functies en specificaties

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft zijn Nord-familie van smartphones in 2021 al uitgebreid met de Nord CE 5G , maar geruchten suggereren dat er nog een paar apparaten moeten komen, waaronder de OnePlus Nord 2.

Hoewel er nog niets officieel is, is de OnePlus Nord 2 het onderwerp geweest van verschillende lekken, waardoor we allebei een idee hebben van hoe het eruit zal zien en wat het onder de motorkap zal hebben. Hier is alles wat we tot nu toe weten over de OnePlus Nord 2.

juli 2021

Onder de €400 waarschijnlijk

De OnePlus Nord werd aangekondigd in augustus 2020 dus een opvolger wordt ergens voor het einde van de zomer verwacht. Geruchten suggereren echter dat de Nord 2 in juli 2021 zal worden onthuld, wat iets eerder zou zijn dan het eenjarig jubileum van zijn voorganger.

Prijsdetails zijn nog niet onthuld in lekken, hoewel de OnePlus Nord in het VK begon voor £ 379, dus we zouden verwachten dat de Nord 2 in een vergelijkbare marge zou zitten. Zelfs als het duurder is, verwachten we niet dat het boven de £ 400 gaat.

De originele Nord was niet beschikbaar in de VS, met in plaats daarvan de Nord N100 en N10 5G aan die kant van de vijver. Het is niet duidelijk of de Nord 2 naar de VS zal gaan of niet, maar er zijn ook berichten over een Nord N200-apparaat in de maak.

gelijk aan OnePlus 9

160 x 73,8 x 8,1 mm

Op basis van de lekken zal de OnePlus Nord 2 veel van zijn ontwerpelementen uit de OnePlus 9-serie overnemen. Het lijkt erop dat we een rechthoekige camerabehuizing aan de achterkant kunnen verwachten met twee prominente cameralenzen en een kleinere lens eronder, met de flitser naast de kleinere lens.

Aan de voorzijde lijkt het erop dat in de linkerbovenhoek van het platte beeldscherm een punch-hole camera zal komen te zitten. Een waarschuwingsschuif lijkt aanwezig te zijn zoals de meeste OnePlus-apparaten, behalve de OnePlus Nord CE 5G.

We verwachten geen officiële IP-water- en stofbestendigheid voor de OnePlus Nord 2 en we verwachten een plastic frame en body, of op zijn minst een plastic achterkant, zelfs als het frame van metaal is zoals de OnePlus 9.

6,43-inch AMOLED

Full HD+

90Hz verversingssnelheid

Het gerucht gaat dat de OnePlus Nord 2 wordt geleverd met een 6,43-inch scherm met een Full HD + -resolutie en een verversingssnelheid van 90 Hz .

Er wordt verwacht dat het een AMOLED-scherm zal zijn en er wordt verwacht dat het een in-display vingerafdruksensor zal bieden.

MediaTek Dimensity 1200

8/12 GB RAM, 256 GB opslag

4500mAh batterij

Onder de motorkap zou de OnePlus Nord 2 de MediaTek Dimensity 1200-processor gebruiken, die qua prestaties vergelijkbaar is met Qualcomms Snapdragon 800-serie processors. Er wordt gezegd dat er tot 12 GB RAM-ondersteuning en tot 256 GB opslagruimte is.

De batterijcapaciteit van de Nord 2 zou 4500 mAh zijn en er wordt gezegd dat het snel opladen ondersteunt, hoewel het niet duidelijk is of dit 30 W of 65 W zal zijn. Draadloos opladen verwachten we niet aan boord.

Drievoudige achteruitrijcamera

32MP camera aan de voorkant

De OnePlus Nord 2 zou een driedubbele camera aan de achterzijde hebben, bestaande uit een 50 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel secundaire camera en een derde 2 megapixel camera. Er zijn momenteel geen berichten over wat de secundaire en derde cameras zijn.

Er wordt beweerd dat de camera aan de voorkant een 32-megapixelsensor zal zijn.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de OnePlus Nord 2.

91Mobiles en OnLeaks produceerden enkele renders van hoe de OnePlus Nord 2 eruit zal zien op basis van enkele vroege prototypes.

91Mobiles onthulde een aantal specificaties die naar de OnePlus Nord 2 komen.

Volgens leaker Mukul Sharma (@stufflistings) is OnePlus van plan om in juli een Nord-apparaat te lanceren, naar verluidt de Nord 2.

Nog een Nord-apparaat ingesteld voor lancering in juli. Zou waarschijnlijk de OnePlus Nord 2 kunnen zijn. #oneplus #OnePlusNord2 — Mukul Sharma (@stufflistings) 8 juni 2021

OnePlus liet de naam Nord 2 in het gedeelte Veelgestelde vragen van zijn promotie vallen met Google Stadia Premiere Edition.

Android Central meldde dat OnePlus in het tweede kwartaal van 2021 een Nord 2-apparaat zal aankondigen, en het zal draaien op de MediaTek Dimensity 1200.

