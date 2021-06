Zo zou de OnePlus Nord 2 eruit kunnen zien

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De specificaties van de OnePlus Nord 2 lekten onlangs in geruchten, maar nu lijkt het erop dat we niet alleen weten wat er onder de motorkap zit wanneer het officieel wordt gemaakt, maar ook hoe het eruit zal zien.

Renders op basis van een vroeg prototype zijn geproduceerd door 91Mobiles in samenwerking met OnLeaks van het Nord-apparaat van de tweede generatie en het lijkt erg op de OnePlus 9 .

In de linkerbovenhoek van het ogenschijnlijk platte scherm is een punch-hole camera geplaatst, terwijl een rechthoekige camerabehuizing aan de achterkant een opvallende gelijkenis vertoont met de OnePlus 9, maar dan zonder de Hassleblad-branding. Er zijn twee grote cameralenzen en een derde kleinere lens.

Andere ontwerpdetails zijn onder meer een volumeknop aan de linkerkant en een aan / uit-knop en waarschuwingsschuifregelaar aan de rechterkant. Er wordt beweerd dat de Nord 2 ongeveer 160 x 73,8 x 8,1 mm zal meten.

Eerdere geruchten beweerden dat het apparaat een 6,43-inch scherm zal bieden en zal werken op een MediaTek Dimensity 1200-processor, ondersteund door 8 GB of 12 GB RAM en tot 256 GB opslagruimte. Er wordt beweerd dat de batterij 4500 mAh is met ondersteuning voor snel opladen van 30 W of 65 W.

Er wordt gezegd dat de drievoudige achteruitrijcamera van de Nord 2 een 50 megapixel hoofdsensor, 8 megapixel secundaire lens en een 2 megapixel derde lens zal hebben. De voorste snapper zou 32 megapixels zijn.

Het gerucht gaat dat de OnePlus Nord 2 deze zomer, mogelijk in juli, wordt aangekondigd. Er zijn ook geruchten geweest over de Nord N200. Beide zijn echter nog niet officieel.

Geschreven door Britta O'Boyle.