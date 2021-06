Het OnePlus-experiment is voorbij

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In een blogpost aan zijn communityleden - het gebruikelijke forum om fans op de hoogte te houden van de veranderende plannen - heeft OnePlus aangekondigd dat er meer bronnen met Oppo zullen worden gedeeld. Het is een stap die de boodschap die we de afgelopen jaren hebben ontvangen nog versterkt: OnePlus is niet echt OnePlus meer.

De aankondiging werd gedaan door de overgebleven mede-oprichter - Pete Lau - en het belangrijkste is het volgende:

"Zoals velen van jullie weten, heb ik vorig jaar een aantal extra verantwoordelijkheden op me genomen om toezicht te houden op de productstrategie voor zowel OnePlus als OPPO. Sindsdien hebben we een aantal van onze teams samen met OPPO geïntegreerd om onze activiteiten beter te stroomlijnen en te profiteren van aanvullende gedeelde middelen Na het zien van een positieve impact van die veranderingen, hebben we besloten om onze organisatie verder te integreren met OPPO."

Wat Lau niet heeft gezegd, is precies welke afdelingen fuseren en hoe de realiteit van OnePlus er vanaf nu uitziet. Er wordt echter specifiek gesproken over meer bronnen en snellere en stabielere software-updates brengen.

Toen het voor het eerst begon , profileerde OnePlus zich als een moedig startend bedrijf. Het is iets dat we eerder hebben geschreven, en dat is geen nieuws meer. Iedereen die het bedrijf heeft gevolgd, weet het. Het was een experiment om te kijken of een Chinees smartphonebedrijf iets met een brede aantrekkingskracht buiten China zou kunnen maken.

Het wilde tech-fans echt krachtige telefoons brengen die niet veel geld kosten. Dat betekende heel onconventioneel zijn. Om de voorraad efficiënt te beheren - en ervoor te zorgen dat het nooit te veel telefoons maakte (en veel geld verloor) - lanceerde het telefoons om te beginnen als een aankoop die alleen op uitnodiging kon worden gedaan.

De beloning was een telefoon die de concurrentie voor een belachelijk lage prijs uit het water blies, plus het gevoel dat je in een exclusieve club zat.

OnePlus was er ook trots op schone en aanpasbare software op een telefoon te draaien met de nieuwste, krachtigste processor en eersteklas specificaties. Hiermee kun je dingen doen met software waarvoor je launchers van derden moet installeren met andere telefoons. Het installeren van aangepaste pictogrampakketten of het wijzigen van accentkleuren was destijds behoorlijk baanbrekend.

Uiteindelijk, na twee of drie generaties, kreeg de naam OnePlus meer bekendheid en het was bijna alsof ze al die initiële markt hadden opgebruikt. OnePlus had grotere doelen.

Het werd gelanceerd in meer landen, begon samen te werken met providers en retailers om zijn telefoons in meer traditionele omgevingen te verkopen. Omdat het zich een beetje meer begon te gedragen als een echte smartphone-maker, en niet alleen een bedrijf waarvan alleen de kenners op de hoogte waren, moest het zijn aanpak aanpassen.

Het begon niet alleen met het lanceren van twee nieuwe modellen per jaar, maar met het aanbieden van een normaal en Pro-model van elke telefoon. Het bleef zijn software uitbreiden en hield zijn belofte om echt snelle, krachtige telefoons te leveren met schone, aanpasbare software. Maar de prijzen begonnen te stijgen en er kwam meer concurrentie en – cruciaal – er leek niet zoveel verschil te zijn tussen OnePlus en de rest.

In 2020 kregen we het eerste, voor de hand liggende signaal dat OnePlus aan het veranderen was. Of liever gezegd, er flitsten verschillende rode lampjes die ons vertelden dat OnePlus niet langer de OnePlus van weleer was.

Het ooit onafhankelijke telefoonbedrijf dat alles op zijn eigen manier deed en alleen high-end vlaggenschip-aangedreven telefoons lanceerde, lanceerde een mid-ranger: de Nord.

Op zichzelf hield de eerste Nord vast aan die waarden van het bieden van geweldige prestaties tegen een lage prijs. Maar al snel volgden nog twee, goedkopere Nords: N10 en N100. Geen van beide kwam in de buurt van vlaggenschipkracht en zag er - in werkelijkheid - weinig anders uit dan al het andere in zijn prijsklasse.

Het was alsof OnePlus net besloot dat het zich niet meer aan zijn kernwaarden zou houden. Het zou zijn verkoopcijfers verhogen op dezelfde manier als elke andere grote telefoonfabrikant: veel telefoons verkopen tegen verschillende prijzen om elk segment van de markt te dekken.

Tussen juli 2020 en juni 2021 heeft OnePlus acht telefoons gelanceerd. Terwijl een vervolg op de N100 - de N200 genoemd - ook is bevestigd. Dat zijn evenveel telefoons als er tussen 2014 - 2018 zijn gelanceerd. Het lanceerde ook een goedkope en vrolijke smartwatch, maar hoe minder daarover gezegd, hoe beter.

Maar de waarheid is dat het heeft gewerkt. De eerste Nord was een van de bestverkochte telefoons van OnePlus in Europa, terwijl de N10 en N100 met T-Mobile en MetroPCS topverkopers waren in de Verenigde Staten. De aanpak werkte.

Een andere grote alarmbel was toen het aankondigde dat het niet langer telefoons met eigen software zou lanceren in China. In plaats daarvan zouden ze Oppos ColorOS-software krijgen.

Ditzelfde alarm ging iets meer af toen OnePlus zijn nieuwste Android 12-bètasoftware lanceerde. Zoals Max Weinbach op Twitter aangaf, lijkt het erop dat de OnePlus Android 12 beta ColorOS is - Oppos software.

OnePlus 9 Pro Android 12 beta is letterlijk ColorOS pic.twitter.com/aQLW7NqaQH — Max Weinbach (@MaxWinebach) 18 mei 2021

Natuurlijk kregen we in 2020 ook het schokkende nieuws dat Carl Pei - die velen zagen als de drijvende kracht achter zijn ethos - het bedrijf verliet . De Steve Jobsiaanse figuur van OnePlus was verdwenen, en hij was niet de enige. Veel van het kernteam uit de vroege OnePlus-jaren die de kernwaarden van het bedrijf belichaamden, waren er niet meer.

Hoewel Oppo en OnePlus pas sinds kort wat meer open zijn over hun samenwerking en het gezamenlijk leiden van vaste afdelingen, is er altijd een beetje Oppo geweest in OnePlus. Pete Lau en Carl Pei werkten beiden oorspronkelijk voor Oppo voordat ze OnePlus begonnen.

Je zou regelmatig OnePlus-telefoons vinden die erg op elkaar lijken en functies hebben die veel lijken op modellen van het Oppo-merk. Warp Charge - de flash-oplaadtechnologie - was bijvoorbeeld een rebadged-versie van Oppos VOOC-opladen. Je zou dat vinden als SuperDART op Realme-handsets. Ze maken immers deel uit van dezelfde familie van techmerken onder de paraplu van BKK.

Met deze officiële aankondiging en het feit dat de twee ook R&D-inspanningen delen, zal er waarschijnlijk meer lijnvervaging tussen hen ontstaan.

De keiharde realiteit van de situatie is dat, hoewel ze volledig onafhankelijk opereerden, OnePlus nooit de diepe zakken van Oppo had. Het zusterbedrijf is een van de grootste smartphonefabrikanten ter wereld, met enorme budgetten en verkoopt miljoenen en miljoenen telefoons, terwijl OnePlus op een veel kleinere schaal opereerde.

Dat betekent een kleiner team voor het ontwikkelen, testen en implementeren van softwarewijzigingen. Het spreekt voor zich dat wanneer je meer telefoons op de markt hebt, het een logistieke uitdaging wordt om deze up-to-date te houden en nieuwe ideeën te ontwikkelen.

Als er een zilveren randje aan dit alles is, is het dat - in sommige opzichten - Oppo OnePluss OnePlus met ColorOS heeft overtroffen. Het heeft veel meer aanpassingsopties, wat een van de kenmerken is van OnePlus-software, terwijl het bijna alle andere voordelen van Oxygen OS biedt.

Het zou eigenlijk niet het ergste zijn als OnePlus-telefoons ColorOS zouden gebruiken. Maar het zou het feit verder versterken dat OnePlus-telefoons nu alleen in naam OnePlus-telefoons zijn.

Het merk blijft, maar wat van een OnePlus-telefoon een OnePlus maakte, bestaat niet meer. Het experiment is voorbij.

