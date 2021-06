OnePlus Nord N200 wordt gelanceerd als exclusief voor T-Mobile in de VS

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - T-Mobile, de populaire (un)carrier uit de VS heeft aangekondigd dat het de OnePlus Nord N200 lanceert. Het zal beschikbaar zijn voor zowel klanten van het merk T-Mobile als voor Metro-klanten.

In de Verenigde Staten zal het de enige luchtvaartmaatschappij zijn die de Nord N200 lanceert, en het is het eerste officiële woord dat we hebben gezien dat de N200 zelfs maar bestaat, hoewel er genoeg geruchten waren.

De OnePlus Nord N200 5G heeft een 6,49-inch fullHD+-scherm en een verversingssnelheid van 90 Hz, vergelijkbaar met de Nord CE wat betreft resolutie en framesnelheid.

Er zijn drie cameras op de rug en een vlezige 5000mAh batterij in, compleet met 18W snel opladen, net als de recent gelekte specs gesuggereerd zou hebben . Voeg dat toe aan een Snapdragon 480-processor en je hebt een fatsoenlijk middenklasse-apparaat.

Zoals we in eerdere lekken zagen, lijkt het apparaat erg op recente telefoons van Realme en Oppo , met zijn nette rechthoekige camera-uitsteeksel aan de achterkant en aan de zijkant gemonteerde vingerafdruksensor. Er is ook een perforatorcamera in het scherm gesneden.

In het persbericht kondigt T-Mobile aan dat het ook compatibel is met zijn Extended Range 5G-netwerk en Ultra Capacity-netwerk. Dus overal waar dekking is, zou je 5G-snelheden moeten halen.

Bovendien kunnen nieuwe of bestaande klanten met T-Mo het gratis krijgen wanneer ze een nieuw apparaat inruilen of een nieuwe lijn toevoegen. Als je met de metro reist, krijg je direct een korting als je een nieuwe lijn toevoegt, waarbij je slechts $ 59 voor de handset betaalt.

Gezien het succes van de Nord N-serie telefoons in de VS met T-Mobile, is het geen verrassing dat dit nieuwste model wordt opgepikt als exclusief vervoerder. In alle opzichten verkochten de N10 en N100 in 2020 als warme broodjes.

De telefoon komt binnenkort en zal vanaf 25 juni beschikbaar zijn in de VS voor een prijs van ongeveer $ 240.

Geschreven door Cam Bunton.