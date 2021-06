Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ondanks dat hij net de nieuwste telefoon van het merk Nord heeft gelanceerd - de Nord CE - staat OnePlus op het punt een nieuwe te lanceren. Deze lijkt een vervolg te zijn op de N100 en wordt, niet verwonderlijk, de N200 genoemd.

Populaire leaker, Evan Blass, heeft een persweergave van hoge kwaliteit van de telefoon gepost, samen met een volledig specificatieblad, dat precies laat zien wat we kunnen verwachten van het volgende budget Nord van OnePlus .

Vanuit een ontwerpperspectief lijkt het meer dan een enkel blad te nemen uit het boek van Realme en Oppo (haar zusterbedrijven).

Kijkend naar de camerabehuizing aan de achterkant, lijkt deze vrijwel identiek aan het ontwerp op de Oppo Find X3 Lite . Het is een nette uitstekende rechthoek met afgeronde hoeken en drie cameras verticaal opgesteld aan de linkerkant.

Het frame heeft een vingerafdruksensor ingebouwd in de aan / uit-knop aan de rechterkant, op dezelfde manier als de Realme 7. Bovendien is er geen waarschuwingsschuifschakelaar, net als de Nord CE.

Wat betreft de voorkant van de telefoon, dat is een vrij standaard aangelegenheid met een enkele perforatiecamera linksboven en dunne randen aan de zijkanten en aan de bovenkant, maar een dikkere kin aan de onderkant.

Uit het ontwerp was al duidelijk dat dit een budgettelefoon is - net als de N100 - en het specificatieblad maakt dat duidelijker.

Het full HD+ (2400 x 1080) scherm aan de voorkant is IPS LCD, in plaats van AMOLED, maar heeft nog steeds een verversingssnelheid van 90Hs en meet diagonaal 6,49 inch.

Intern is er een Snapdragon 480-processor die de show uitvoert naast 4 GB RAM en 64 GB opslag, hoewel dat uitbreidbaar is met een microSD-kaart. Er is een grote batterij van 5000 mAh met oplaadmogelijkheden van 18 W. Geen Warp Charge hier.

Wat dat drievoudige camerasysteem betreft, dat wordt geleid door een 13-megapixel primaire camera die wordt vergezeld door een 2-megapixel macro en een 2-megapixel monochrome camera voor extra gegevens.

Het draait Oxygen OS 11 op basis van Android 11, heeft een 3,5 mm-poort voor bedrade hoofdtelefoons/headsets en is 8,3 mm dun.

Totdat OnePlus het officieel onthult, is dit voorlopig allemaal een gerucht, maar gezien het eerdere trackrecord van Blass lijkt het zeer waarschijnlijk dat dit klopt.

